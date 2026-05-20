Drăgușin și Tottenham “tremură” până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării. Când se joacă meciul decisiv

Tottenham a fost învinsă marți seara de Chelsea la capătul unui meci în care nord-londonezii s-ar fi salvat de la retrogradare în proproție de 99,99% cu un punct. Astfel, echipa pentru care evoluează și Radu Drăgușin va avea de luptat până în ultima etapă pentru evitarea declinului în Championship într-o confruntare de la distanță cu West Ham, în prezent ocupanta locului 18 în Premier League.

Ziua de marți seara din Anglia a fost marcată cu siguranță de egalul dintre Manchester City și Bournemouth care a trimis titlul la Arsenal, însă Chelsea și Tottenham s-au confruntat și ele într-un derby relevant pentru ambele formații. Echipa lui Calum McFarlane avea nevoie de victorie pentru a urca pe locurile destinate cupelor europene, în timp ce trupa lui De Zerbi se mulțumea cu un punct pentru a se salva de la retrogradare.

Tottenham, meci decisiv cu Everton pentru evitarea retrogradării

Înainte de meci, Spurs aveau două puncte în plus față de West Ham, formația de pe ultimul loc retrogradabil rămas “în joc”. În caz de egal, Tottenham s-ar fi dus la trei puncte în față, iar salvarea de la retrogradare ar fi reprezentat doar o utopie pentru clubul de pe London Stadium, deoarece golaverajul trupei lui De Zerbi era net superior.

West Ham are -22, iar Tottenham avea -9 înainte de duelul contra lui Chelsea, astfel că trupa lui Nuno Espirito Santo ar mai fi avut doar șanse matematice pentru evitarea căderii în Championship. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Chelsea câștigând cu 2-1, iar cele două echipe londoneze se vor lupta pentru menținerea în Premier League până la final.