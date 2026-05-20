Drăgușin și Tottenham “tremură” până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării. Când se joacă meciul decisiv

Tottenham a fost învinsă marți seara de Chelsea la capătul unui meci în care nord-londonezii s-ar fi salvat de la retrogradare în proproție de 99,99% cu un punct. Astfel, echipa pentru care evoluează și Radu Drăgușin va avea de luptat până în ultima etapă pentru evitarea declinului în Championship într-o confruntare de la distanță cu West Ham, în prezent ocupanta locului 18 în Premier League.
Ziua de marți seara din Anglia a fost marcată cu siguranță de egalul dintre Manchester City și Bournemouth care a trimis titlul la Arsenal, însă Chelsea și Tottenham s-au confruntat și ele într-un derby relevant pentru ambele formații. Echipa lui Calum McFarlane avea nevoie de victorie pentru a urca pe locurile destinate cupelor europene, în timp ce trupa lui De Zerbi se mulțumea cu un punct pentru a se salva de la retrogradare.
Tottenham, meci decisiv cu Everton pentru evitarea retrogradării
Înainte de meci, Spurs aveau două puncte în plus față de West Ham, formația de pe ultimul loc retrogradabil rămas “în joc”. În caz de egal, Tottenham s-ar fi dus la trei puncte în față, iar salvarea de la retrogradare ar fi reprezentat doar o utopie pentru clubul de pe London Stadium, deoarece golaverajul trupei lui De Zerbi era net superior.
West Ham are -22, iar Tottenham avea -9 înainte de duelul contra lui Chelsea, astfel că trupa lui Nuno Espirito Santo ar mai fi avut doar șanse matematice pentru evitarea căderii în Championship. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Chelsea câștigând cu 2-1, iar cele două echipe londoneze se vor lupta pentru menținerea în Premier League până la final.
În ultima rundă, Tottenham dă peste Everton, ocupanta locului 12, care nu mai are nicio miză pentru ultimul meci. De cealaltă parte, West Ham o înfruntă pe Leeds (locul 14), echipă care se află în aceeași situație cu cea a “caramelelor”.
Cele două meciuri ale lui Tottenham și West Ham se vor juca la aceași oră, pe 24 mai, de la ora 18:00, la fel ca toate celelalte partide din Anglia din ultima rundă. Ambele combatante în lupta pentru evitarea retrogradării vor evolua pe teren propriu.
La fel ca în cazul meciului cu Chelsea, Tottenham are nevoie de un singur punct pentru a se salva de la retrogradare. În cazul în care Spurs pierd cu Everton, iar West Ham o învinge pe Leeds, atunci echipa lui Radu Drăgușin va retrograda în Championship pentru prima dată din 1977 încoace.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The relegation battle between Tottenham and West Ham will go down to the FINAL match of the Premier League season.
If Tottenham lose and West Ham win, Spurs will be RELEGATED to the Championship. pic.twitter.com/eeqSgXECYp
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 19, 2026
