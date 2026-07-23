Jovo Lukic, revenire cu gol după Cupa Mondială! Bosniacul a punctat în U Cluj – Brann

Revenit în premieră în lotul Universității Cluj după prezența la Campionatul Mondial, Jovo Lukic și-a făcut imediat simțită prezența pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.
Intrat în repriza secundă a partidei cu SK Brann, din UEFA Conference League, atacantul bosniac a avut nevoie de 24 de minute pentru a înscrie.
Jovo Lukic, gol în U Cluj – Brann
Jovo Lukic a demonstrat încă o dată de ce este unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Cluj. Atacantul bosniac a început pe bancă disputa cu SK Brann, dar a fost aruncat în luptă în minutul 61.
Vârful care a câștigat titlul de golgheter în sezonul trecut în Liga 1 a redus din diferență în minutul 85, fiind servit excelent de Marius Ștefănescu.
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