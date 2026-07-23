Andrei Borza a plecat de la Rapid şi semnează în Turcia: „Nu mă aşteptam”! Ce a spus de echipa naţională

Andrei Borza (20 de ani) a plecat de la Rapid şi va semna cu nou-promovata Corumspor, din Turcia. Rapid ar urma să încaseze 2.2 milioane de euro, iar Borza ar urma să câştige 500.000 de euro pe sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe aeroport, înainte de a se îmbarca în avionul spre Turcia, Andrei Borza a dat declaraţii. S-a referit la mai multe lucruri, inclusiv la regretul că pleacă de la Rapid fără să fi câştigat vreun trofeu cu giuleştenii.

Andrei Borza, surprins de transferul său în Turcia: „Nu mă aşteptam. Ieri s-a finalizat şi mă bucur”

Borza a subliniat că s-a gândit şi la echipa naţională atunci când a fost de acord cu acest transfer. La Corumspor are şansa de a juca, ceea ce l-ar face un candidat serios în continuare pentru naţională, mai ales că selecţionerul Gică Hagi îl cunoaşte foarte bine.

„Cred că o să fie foarte frumos, e o echipă nou-promovată. O nouă provocare pentru mine, primul transfer în străinătate.

Merg cu forţe proaspete şi cu gânduri pozitive.