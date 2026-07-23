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Andrei Borza a plecat de la Rapid şi semnează în Turcia: „Nu mă aşteptam”! Ce a spus de echipa naţională

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 22:13

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Andrei Borza a plecat de la Rapid şi semnează în Turcia: „Nu mă aşteptam! Ce a spus de echipa naţională

Andrei Borza, la declaraţii, înainte de plecarea în Turcia / AntenaSport

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Andrei Borza (20 de ani) a plecat de la Rapid şi va semna cu nou-promovata Corumspor, din Turcia. Rapid ar urma să încaseze 2.2 milioane de euro, iar Borza ar urma să câştige 500.000 de euro pe sezon.

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Pe aeroport, înainte de a se îmbarca în avionul spre Turcia, Andrei Borza a dat declaraţii. S-a referit la mai multe lucruri, inclusiv la regretul că pleacă de la Rapid fără să fi câştigat vreun trofeu cu giuleştenii.

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Borza a subliniat că s-a gândit şi la echipa naţională atunci când a fost de acord cu acest transfer. La Corumspor are şansa de a juca, ceea ce l-ar face un candidat serios în continuare pentru naţională, mai ales că selecţionerul Gică Hagi îl cunoaşte foarte bine.

„Cred că o să fie foarte frumos, e o echipă nou-promovată. O nouă provocare pentru mine, primul transfer în străinătate.

Merg cu forţe proaspete şi cu gânduri pozitive.

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(n.r: Te-a luat prin surprindere transferul ăsta?) Da, sincer da. Ieri s-a finalizat totul şi mă bucur.

(n.r: Dezamăgit? Te-ai fi aşteptat la un alt transfer faţă de unul la o nou-promovată în Turcia?) Nu, eu am spus că iau cariera mea pas cu pas. Mă duc la o echipă mare să stau pe bancă sau mă duc la o echipă unde pot să joc şi să mă dezvolt? Am preferat să fac lucrul acesta, echipa îmi dă multă încredere. Asta mi s-a spus şi asta caut, să pot juca.

(n.r: Îţi pare rău că pleci de la Rapid şi nu ai reuşit să cucereşti niciun trofeu?) Asta da. Gândul meu când am venit la Rapid a fost să iau un campionat sau o cupă şi să duc Rapidul într-o cupă europeană. N-am putut să îmi îndeplinesc obiectivul alături de colegii mei şi staff-ul tehnic.

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Anul acesta au un staff minunat, jucători cu mare calitate şi sper să aducă un trofeu acasă.

(n.r: Cu cine te-ai sfătuit înainte de transferul ăsta?) Cu Moruţan, atât. Mi-a spus că e un campionat foarte bun, că o să mă acomodez foarte repede şi o să fac o figură frumoasă.

(n.r: La naţională te-ai gândit?) Normal că m-am gândit, mai ales acum, când domnul Hagi mi-a dat şansa să debutez. Normal că m-am gândit, pentru că este o mândrie să îmbraci tricoul echipei naţionale.

(n.r: O să fie interesant să ai adversari români acolo?) Da, am vorbit cu Matei Ilie de la Kasimpaşa. Cu Ianis (n.r: Hagi) da, o să fie nişte dueluri strânse”, a declarat Andrei Borza.

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