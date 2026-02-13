Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff - Antena Sport

Dinamo a învins-o joi seara pe Hermannstadt în meciul din Cupa României, însă evenimentul de pe Arcul de Triumf nu a fost marcat doar de fotbal, ci și de momente care nu își au locul nicăieri, nu doar pe stadion. După meci, jucătorii lui Zeljko Kopic s-au îndreptat către una dintre tribune și au scandat: “La țigani, m**e la țigani“.

Galeriile din fotbalul românesc au demonstrat în ultimii ani că nu evită să aibă derapaje rasiste sau xenofobe indiferent de amenzile pe care le primesc cluburile lor, iar un nou episod de acest fel a avut loc după meciul din Cupa României dintre Dinamo și Hermannstadt. Alb-roșiii au obținut calificarea în sferturile competiției de pe primul loc, iar până să plece de pe stadion și-au salutat suporterii.

Un nou derapaj rasist al dinamoviștilor

Dinamoviștii au mers și la Tribuna a II-a, unde galeria i-a îndemnat la o scandare rasistă îndreptată către Rapid. Potrivit imaginilor preluate de gsp.ro, mai mulți jucători au început să aplaude și să strige: “La țigani, m**e la țigani“.

Printre oamenii surprinși în videoclip se regăsesc Cătălin Cîrjan, Alexandru Pop, Eddy Gnaore și mulți alți oameni din tabăra “câinilor”. Pe lângă fotbaliști, în imagini mai apar și Florentin Petre, secundul de la Dinamo, ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul Ștefan Știucă.

Scandările alb-roșiilor vin cel mai probabil în contextul în care echipa lui Kopic urmează să o întâlnească peste două etape pe Rapid în campionat, pe data de 21 februarie. Merită menționat că suporterii lui Dinamo sunt la a doua abatere la rând de acest fel, după ce și în raportul de joc al lui Istvan Kovacs de la meciul cu Univ. Craiova au figurat următoarele: “În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat «Țiganul, țiganul»“.