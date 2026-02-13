Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff

Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 12:33

Comentarii
Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff

Jucătorii de la Dinamo, după meciul cu Hermannstadt / Sport Pictures

Dinamo a învins-o joi seara pe Hermannstadt în meciul din Cupa României, însă evenimentul de pe Arcul de Triumf nu a fost marcat doar de fotbal, ci și de momente care nu își au locul nicăieri, nu doar pe stadion. După meci, jucătorii lui Zeljko Kopic s-au îndreptat către una dintre tribune și au scandat: “La țigani, m**e la țigani“.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Galeriile din fotbalul românesc au demonstrat în ultimii ani că nu evită să aibă derapaje rasiste sau xenofobe indiferent de amenzile pe care le primesc cluburile lor, iar un nou episod de acest fel a avut loc după meciul din Cupa României dintre Dinamo și Hermannstadt. Alb-roșiii au obținut calificarea în sferturile competiției de pe primul loc, iar până să plece de pe stadion și-au salutat suporterii.

Un nou derapaj rasist al dinamoviștilor

Dinamoviștii au mers și la Tribuna a II-a, unde galeria i-a îndemnat la o scandare rasistă îndreptată către Rapid. Potrivit imaginilor preluate de gsp.ro, mai mulți jucători au început să aplaude și să strige: “La țigani, m**e la țigani“.

Printre oamenii surprinși în videoclip se regăsesc Cătălin Cîrjan, Alexandru Pop, Eddy Gnaore și mulți alți oameni din tabăra “câinilor”. Pe lângă fotbaliști, în imagini mai apar și Florentin Petre, secundul de la Dinamo, ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul Ștefan Știucă.

Scandările alb-roșiilor vin cel mai probabil în contextul în care echipa lui Kopic urmează să o întâlnească peste două etape pe Rapid în campionat, pe data de 21 februarie. Merită menționat că suporterii lui Dinamo sunt la a doua abatere la rând de acest fel, după ce și în raportul de joc al lui Istvan Kovacs de la meciul cu Univ. Craiova au figurat următoarele: “În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat «Țiganul, țiganul»“.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Observator
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
11:53
VIDEOUn jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA
11:52
Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB
11:15
Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea”
11:01
Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi”
10:58
“Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico
10:44
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 2 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”