Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova - FCSB: "De-asta a ieșit" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o intervenție la TV imediat după finalul meciului din Cupa României dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de accidentarea lui Florin Tănase.

Patronul roș-albaștrilor a declarat că vineri se va afla situația clară a fotbalistului ieșit de pe teren în minutul 7, deși el este de părere că vedeta campioanei en-titre va fi apt de joc pentru al doilea derby în decurs de o săptămână contra oltenilor.

Gigi Becali îl dă apt pe Tănase pentru meciul cu Universitatea Craiova

Florin Tănase le dă emoții fanilor roș-albaștri după ce în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova, în urma căruia FCSB a ratat calificarea în sferturile competiției, a ieșit devreme de pe teren din cauza unei accidentări. După cum a anunțat Antena Sport din timpul meciului, golgheterul echipei lui Charalambous a acuzat probleme la gambă, iar vineri urmează să facă un RMN.

Ulterior, Gigi Becali a declarat și el că ziua de vineri va fi cea în care Tănase va fi primi un verdict, după care a menționat și motivul pentru care mijlocașul de 31 de ani nu a forțat în meciul de cupă. Patronul campioanei a recunoscut că partida din competiția respectivă a fost considerată mai puțin importantă decât cea de duminică, atunci când roș-albaștrii vor juca una din ultimele patru “finale” pentru un loc de play-off.

“Tănase s-ar putea să joace duminică. A simțit ceva acolo, mâine (n.r. vineri) o să vedem. El a ieșit pentru că am stabilit că meciul ăsta nu ne interesează, ne interesează campionatul. Am zis că e mai bine să fie Craiova în Cupă, că îi avem în play-off.