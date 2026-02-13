Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova - FCSB: "De-asta a ieșit" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova - FCSB: "De-asta a ieșit"

Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: "De-asta a ieșit"

Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit”

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 8:22

Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: De-asta a ieșit

Gigi Becali - Florin Tănase / Colaj Sport Pictures

Gigi Becali a avut o intervenție la TV imediat după finalul meciului din Cupa României dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de accidentarea lui Florin Tănase.

Patronul roș-albaștrilor a declarat că vineri se va afla situația clară a fotbalistului ieșit de pe teren în minutul 7, deși el este de părere că vedeta campioanei en-titre va fi apt de joc pentru al doilea derby în decurs de o săptămână contra oltenilor.

Gigi Becali îl dă apt pe Tănase pentru meciul cu Universitatea Craiova

Florin Tănase le dă emoții fanilor roș-albaștri după ce în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova, în urma căruia FCSB a ratat calificarea în sferturile competiției, a ieșit devreme de pe teren din cauza unei accidentări. După cum a anunțat Antena Sport din timpul meciului, golgheterul echipei lui Charalambous a acuzat probleme la gambă, iar vineri urmează să facă un RMN.

Ulterior, Gigi Becali a declarat și el că ziua de vineri va fi cea în care Tănase va fi primi un verdict, după care a menționat și motivul pentru care mijlocașul de 31 de ani nu a forțat în meciul de cupă. Patronul campioanei a recunoscut că partida din competiția respectivă a fost considerată mai puțin importantă decât cea de duminică, atunci când roș-albaștrii vor juca una din ultimele patru “finale” pentru un loc de play-off.

Tănase s-ar putea să joace duminică. A simțit ceva acolo, mâine (n.r. vineri) o să vedem. El a ieșit pentru că am stabilit că meciul ăsta nu ne interesează, ne interesează campionatul. Am zis că e mai bine să fie Craiova în Cupă, că îi avem în play-off.

Nu pot să spun mai multe despre meciul de duminică, e secret, nu pot să divulg strategia. Craiova e echipă puternică. E un meci foarte important pentru noi. E decisiv. Bine, să vedem ce se întâmplă vineri, sâmbătă. Să vedem ce fac celelalte, că joacă înaintea noastră“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.

După eliminarea din Cupa României încă din faza grupelor, FCSB intră în linie dreaptă în lupta pentru play-off, unde le mai are de întâlnit pe Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA Arad și “U” Cluj.

Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din RomâniaFrații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 2 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia 3 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova 4 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie
