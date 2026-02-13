Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: "Să nu le dăm nicio șansă" - Antena Sport

Luca Băsceanu, jucătorul de la care a plecat un scandal imens în urma meciului de cupă dintre Universitate a Craiova și FCSB, a acordat câteva declarații după egalul din Bănie care i-a eliminat pe roș-albaștri din competiție. Deși fotbalistul oltenilor nu a vorbit deloc despre faza presupului henț acuzat de oficialii campioanei, el a transmis un mesaj de luptă înainte de derby-ul din campionat cu formația lui Charalambous.
Universitatea Craiova și FCSB au remizat pe Ion Oblemenco în ultima etapă din Cupa României, scor 2-2, rezultat care i-a făcut pe olteni să încheie pe prima poziție și pe roș-albaștri să rateze accederea în fazele eliminatorii. După meci, atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica s-au arătat stupefiați de cum al doilea gol al formației lui Coelho a fost validat, acuzând un henț la Luca Băsceanu la faza premergătoare reușitei lui Florin Ștefan.
În minutul 54 al duelului din Bănie, Isenko a degajat un balon care a fost preluat de puștiul de 19 ani dintr-o poziție suspectă de henț, după care l-a servit ideal pe colegul său care l-a învins pe Matei Popa și a făcut 2-1.
Luca Băsceanu, gata să o încurce din nou pe FCSB
După fluierul final, unul dintre jucătorii alb-albaștrilor care au acordat declarații a fost chiar Băsceanu, care n-a vorbit despre faza controversată din meci, ci per total despre duelul de joi seara și despre cel care urmează în campionat. Fotbalistul de 19 ani vrea să o încurce pe FCSB în lupta pentru play-off și să ia toate cele trei puncte în duelul care va avea loc duminică în fața roș-albaștrilor.
“Am avut ocazii, am jucat ce am știut noi, ne-am făcut treaba și ne-am calificat mai departe. Noi ne-am gândit doar să ne facem jocul nostru, nu cu cine jucăm.
Înseamnă mult rivalitatea cu FCSB, e o echipă cu renume în România. Eu sper ca duminică să nu le dăm nicio șansă și să luăm cele trei puncte. Noi jucăm pentru noi, nu ca să nu intre cineva în play-off.
Eu zic că va fi un meci asemănător duminică. Trebuie să intrăm montați și să nu le dăm nicio șansă, iar noi să rămânem pe primul loc“, a spus jucătorul de bandă după meci.
După meciul din Bănie, doi foști arbitri au ținut să îl contrazică pe Becali în privința fazei la care a fost acuzat hențul la Băsceanu, și anume Adrian Porumboiu și Cristi Balaj.
