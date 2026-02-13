Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: "Să nu le dăm nicio șansă" - Antena Sport

Luca Băsceanu, jucătorul de la care a plecat un scandal imens în urma meciului de cupă dintre Universitate a Craiova și FCSB, a acordat câteva declarații după egalul din Bănie care i-a eliminat pe roș-albaștri din competiție. Deși fotbalistul oltenilor nu a vorbit deloc despre faza presupului henț acuzat de oficialii campioanei, el a transmis un mesaj de luptă înainte de derby-ul din campionat cu formația lui Charalambous.

Universitatea Craiova și FCSB au remizat pe Ion Oblemenco în ultima etapă din Cupa României, scor 2-2, rezultat care i-a făcut pe olteni să încheie pe prima poziție și pe roș-albaștri să rateze accederea în fazele eliminatorii. După meci, atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica s-au arătat stupefiați de cum al doilea gol al formației lui Coelho a fost validat, acuzând un henț la Luca Băsceanu la faza premergătoare reușitei lui Florin Ștefan.

În minutul 54 al duelului din Bănie, Isenko a degajat un balon care a fost preluat de puștiul de 19 ani dintr-o poziție suspectă de henț, după care l-a servit ideal pe colegul său care l-a învins pe Matei Popa și a făcut 2-1.

Luca Băsceanu, gata să o încurce din nou pe FCSB

După fluierul final, unul dintre jucătorii alb-albaștrilor care au acordat declarații a fost chiar Băsceanu, care n-a vorbit despre faza controversată din meci, ci per total despre duelul de joi seara și despre cel care urmează în campionat. Fotbalistul de 19 ani vrea să o încurce pe FCSB în lupta pentru play-off și să ia toate cele trei puncte în duelul care va avea loc duminică în fața roș-albaștrilor.

“Am avut ocazii, am jucat ce am știut noi, ne-am făcut treaba și ne-am calificat mai departe. Noi ne-am gândit doar să ne facem jocul nostru, nu cu cine jucăm.