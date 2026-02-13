Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: "Să nu le dăm nicio șansă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă”

Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă”

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 9:07

Comentarii
Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: Să nu le dăm nicio șansă

Luca Băsceanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Luca Băsceanu, jucătorul de la care a plecat un scandal imens în urma meciului de cupă dintre Universitate a Craiova și FCSB, a acordat câteva declarații după egalul din Bănie care i-a eliminat pe roș-albaștri din competiție. Deși fotbalistul oltenilor nu a vorbit deloc despre faza presupului henț acuzat de oficialii campioanei, el a transmis un mesaj de luptă înainte de derby-ul din campionat cu formația lui Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova și FCSB au remizat pe Ion Oblemenco în ultima etapă din Cupa României, scor 2-2, rezultat care i-a făcut pe olteni să încheie pe prima poziție și pe roș-albaștri să rateze accederea în fazele eliminatorii. După meci, atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica s-au arătat stupefiați de cum al doilea gol al formației lui Coelho a fost validat, acuzând un henț la Luca Băsceanu la faza premergătoare reușitei lui Florin Ștefan.

În minutul 54 al duelului din Bănie, Isenko a degajat un balon care a fost preluat de puștiul de 19 ani dintr-o poziție suspectă de henț, după care l-a servit ideal pe colegul său care l-a învins pe Matei Popa și a făcut 2-1.

Luca Băsceanu, gata să o încurce din nou pe FCSB

După fluierul final, unul dintre jucătorii alb-albaștrilor care au acordat declarații a fost chiar Băsceanu, care n-a vorbit despre faza controversată din meci, ci per total despre duelul de joi seara și despre cel care urmează în campionat. Fotbalistul de 19 ani vrea să o încurce pe FCSB în lupta pentru play-off și să ia toate cele trei puncte în duelul care va avea loc duminică în fața roș-albaștrilor.

Am avut ocazii, am jucat ce am știut noi, ne-am făcut treaba și ne-am calificat mai departe. Noi ne-am gândit doar să ne facem jocul nostru, nu cu cine jucăm.

Reclamă
Reclamă

Înseamnă mult rivalitatea cu FCSB, e o echipă cu renume în România. Eu sper ca duminică să nu le dăm nicio șansă și să luăm cele trei puncte. Noi jucăm pentru noi, nu ca să nu intre cineva în play-off.

Eu zic că va fi un meci asemănător duminică. Trebuie să intrăm montați și să nu le dăm nicio șansă, iar noi să rămânem pe primul loc“, a spus jucătorul de bandă după meci.

După meciul din Bănie, doi foști arbitri au ținut să îl contrazică pe Becali în privința fazei la care a fost acuzat hențul la Băsceanu, și anume Adrian Porumboiu și Cristi Balaj.

Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din RomâniaFrații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Observator
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
Fanatik.ro
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
8:54
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
8:33
Cât de asistat e pilotul de Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu
8:32
Clubul uriaş care vrea să-l transfere pe Radu Drăguşin din vară
8:22
Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit”
0:02
Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei
23:44 12 feb.
Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 2 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia 3 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova 4 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”