Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu: “A fost binecuvântarea mea să-l am antrenor”

Daniel Pancu a venit la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, urmând să fie înmormântat vineri, cu onoruri militare.
Daniel Pancu a fost vizibil afectat şi a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Antrenorul de la CFR Cluj a fost pregătit de “Il Luce” timp de patru ani, la Rapid şi Beşiktaş.
Daniel Pancu şi-a găsit cu greu cuvintele şi s-a declarat binecuvânt de faptul că l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu. Fostul atacant s-a declarat convins de faptul că întreaga sa carieră ar fi fost alta, dacă nu ar fi fost pregătit de “Il Luce”.
“Este greu, nu cred că există cuvânt să poată fi caracterizat. În momentele astea, să spui că a fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal şi pentru cei care iubesc fotbalul. Eu am trăit lângă nea Mircea patru ani, doi la Rapid, doi la Beşiktaş. Face parte din destinul meu, cât am fost selecţioner, a venit din nou la echipa naţională. Cuvinte nu există să-i poţi descrie măreţia.
A fost un om…vorbeam şi cu Răzvan acum despre nivelul de demnitate, cultură, educaţie, le găseai pe toate, întotdeauna era informat. Nu doar tot ce înseamnă fotbalul, era un om al detaliilor, dar şi al simplităţii. În fenomenul acesta atât de complex, găsea mereu calea cea mai simplă să te facă să ajungi undeva, să te dezvolţi. Şi cariera mea, cu tot talentul dat de Dumnezeu, fără Mircea Lucescu ar fi fost nu ştiu dacă la jumătate. Cum s-au pierdut mulţi, poate m-aş fi pierdut şi eu.
A fost şansă, noroc, binecuvântare să-l am de la 19 ani antrenor. Astea sunt gândurile mele. O pierdere imensă, cu toţii ne naştem, cu toţii murim. rămânem cu faptele, el are fapte pentru 1000 de ani. Eu am simţit că se ajunge aici, în ultimele discuţii telefonice, pentru că fizic nu-mi aduc aminte când l-am văzut ultima dată. Dar în ultimele discuţii, am simţit că e stins, se simţea în voce pentru că-l cunosc foarte bine. Toate sunt pilde despre viaţă, citate din mari filosofi, dar mereu găsea calea cea mai simplă să ajungă la mintea unui jucător”, a declarat Daniel Pancu, la Arena Naţională.
După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.
Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.
Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
- Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Ce i-a cerut doctorului, de pe patul de spital
- Cum se simte Cornel Dinu, după ce a fost internat la Spitalul Universitar: “Din cauza lor am ajuns acolo”
- Rămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Legendele Stelei au adus un ultim omagiu
- “Am plâns în hohote, fără ruşine”. Prietenul lui Mircea Lucescu nu-şi revine, după decesul lui “Il Luce”
- Barcelona, gata să depună plângere împotriva lui Istvan Kovacs. Motivul pentru care VAR nu a intervenit la faza controversată