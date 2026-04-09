Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu: “A fost binecuvântarea mea să-l am antrenor”

Daniel Pancu a venit la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, urmând să fie înmormântat vineri, cu onoruri militare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a fost vizibil afectat şi a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Antrenorul de la CFR Cluj a fost pregătit de “Il Luce” timp de patru ani, la Rapid şi Beşiktaş.

Daniel Pancu şi-a găsit cu greu cuvintele şi s-a declarat binecuvânt de faptul că l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu. Fostul atacant s-a declarat convins de faptul că întreaga sa carieră ar fi fost alta, dacă nu ar fi fost pregătit de “Il Luce”.

“Este greu, nu cred că există cuvânt să poată fi caracterizat. În momentele astea, să spui că a fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal şi pentru cei care iubesc fotbalul. Eu am trăit lângă nea Mircea patru ani, doi la Rapid, doi la Beşiktaş. Face parte din destinul meu, cât am fost selecţioner, a venit din nou la echipa naţională. Cuvinte nu există să-i poţi descrie măreţia.

A fost un om…vorbeam şi cu Răzvan acum despre nivelul de demnitate, cultură, educaţie, le găseai pe toate, întotdeauna era informat. Nu doar tot ce înseamnă fotbalul, era un om al detaliilor, dar şi al simplităţii. În fenomenul acesta atât de complex, găsea mereu calea cea mai simplă să te facă să ajungi undeva, să te dezvolţi. Şi cariera mea, cu tot talentul dat de Dumnezeu, fără Mircea Lucescu ar fi fost nu ştiu dacă la jumătate. Cum s-au pierdut mulţi, poate m-aş fi pierdut şi eu.