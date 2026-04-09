Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Ce i-a cerut doctorului, de pe patul de spital

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 12:15

Comentarii
Mircea Lucescu - Sport Pictures

S-a aflat care a fost ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dragoş Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, a dezvăluit că Mircea Lucescu îşi dorea să revină pe teren şi acolo să-şi dea ultima suflare.

Doctorul Dragoş Vinereanu a mai oferit dezvăluiri cutremurătoare, mărturisind că Mircea Lucescu “era împăcat cu sine”, înainte să moară. Acesta a subliniat că “Il Luce” a insistat să fie lăsat să conducă naţionala la meciul de baraj cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.

“La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoş Vinereanu, conform cancan.ro.

Reclamă
Reclamă

Sicriul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Naţională. Înmormântarea va avea loc vineri

După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.

Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.

Oferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneştiOferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneşti
Reclamă

Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner se afla internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un infarct.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Observator
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Fanatik.ro
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
12:00

Cum se simte Cornel Dinu, după ce a fost internat la Spitalul Universitar: “Din cauza lor am ajuns acolo”
11:20

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Legendele Stelei au adus un ultim omagiu
11:18

Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu: “A fost binecuvântarea mea să-l am antrenor”
10:26

“Am plâns în hohote, fără ruşine”. Prietenul lui Mircea Lucescu nu-şi revine, după decesul lui “Il Luce”
9:52

Barcelona, gata să depună plângere împotriva lui Istvan Kovacs. Motivul pentru care VAR nu a intervenit la faza controversată
9:27

“Toţi îl vorbesc numai de bine”. Simone Inzaghi, reacţie copleşitoare după moartea lui Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 3 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 4 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 5 Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti 6 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit