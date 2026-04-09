Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Ce i-a cerut doctorului, de pe patul de spital

S-a aflat care a fost ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

Dragoş Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, a dezvăluit că Mircea Lucescu îşi dorea să revină pe teren şi acolo să-şi dea ultima suflare.

Doctorul Dragoş Vinereanu a mai oferit dezvăluiri cutremurătoare, mărturisind că Mircea Lucescu “era împăcat cu sine”, înainte să moară. Acesta a subliniat că “Il Luce” a insistat să fie lăsat să conducă naţionala la meciul de baraj cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.

“La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoş Vinereanu, conform cancan.ro.