Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Ce i-a cerut doctorului, de pe patul de spital

S-a aflat care a fost ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.
Dragoş Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, a dezvăluit că Mircea Lucescu îşi dorea să revină pe teren şi acolo să-şi dea ultima suflare.
Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară
Doctorul Dragoş Vinereanu a mai oferit dezvăluiri cutremurătoare, mărturisind că Mircea Lucescu “era împăcat cu sine”, înainte să moară. Acesta a subliniat că “Il Luce” a insistat să fie lăsat să conducă naţionala la meciul de baraj cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.
“La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.
Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoş Vinereanu, conform cancan.ro.
Sicriul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Naţională. Înmormântarea va avea loc vineri
După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.
Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.
Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner se afla internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un infarct.
