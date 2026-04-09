Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională, iar mai mulţi oameni din fotbal vin să îşi ia adio de la merele nostru antrenor, care a decedat la 80 de ani.
Pe această listă se află şi Rinat Ahmetov, patronul lui Şahtior Doneţk, om considerat cel mai bogat din Ucraina, cu o avere de 8 milirde de dolari. Omul de afaceri şi-a anunţat prezenţa la Arena Naţională pe 9 aprilie.
Rinat Ahmetov, la Arena Naţională
Înainte de a ajunge la stadion, Ahmetov şi-a trimis mai mulţi bodyguarzi, pentru ca aceştia să de asigurări că totul este ok înainte ca magnatul să vină la arena din Bucureşti.
De asemenea, şi patronul lui Dinamo Kiev, Igor Surkis va veni la Bucureşti.
„Vor veni cu avioane private, cel mai probabil vor ajunge joi. Erau interesați în mod deosebit când va fi și doamna Neli, soția domnului Lucescu, la stadion, unde va fi depus sicriul, pentru că vor să-i prezinte în mod direct condoleanțe și să o îmbrățișeze.
Au cunoscut-o foarte bine și pe domnia ei, în toți anii în care ea l-a însoțit pe Mircea Lucescu la Donețk și Kiev”, a declarat Zaporojanu, potrivit golazo.ro.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor. 22 dintre ele au fost adjudecate alături de Şahtior Doneţk, iar 3 alături de Dinamo Kiev.
