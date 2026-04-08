Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 8:28

Mircea Lucescu şi patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov / Profimedia Images

Preşedintele clubului ucrainean Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a declarat că ”lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă” prin decesul antrenorului român Mircea Lucescu.

”Azi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă – unul dintre cei mai respectaţi şi mai titraţi antrenori din istoria sportului, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă’‘, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul clubului.

Rinat Ahmetov este aşteptat să vină la Bucureşti la înmormântarea lui “Il Luce”, după cum a anunţat Darijo Srna: “Am auzit vestea tristă și ne pare rău. Toată delegația clubului nostru va fi prezentă la înmormântare”, a spus fostul jucător, conform gsp.ro.

‘Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune şi o profesie, ci o chemare şi o muncă de o viaţă. Mircea a fost absolut şi fără reţineri devotat jocului, dedicându-şi acestuia tot timpul şi energia sa, punând inima şi sufletul în ceea ce iubea. Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin – cu victorii, trofee, recunoaştere şi cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume. Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor şi un exemplu pentru antrenori, un mentor şi un al doilea tată pentru multe generaţii de jucători. El a descoperit un mare număr de talente şi a lăsat în urmă o mare moştenire”, a mai spus Ahmetov.

Conducătorul clubului a subliniat că un loc special în biografia lui Lucescu aparţine lui Şahtior Doneţk, club la care a petrecut 12 ani strălucitori şi plini de succes, devenind o legendă a clubului. ”Sub comanda lui Mircea Lucescu, clubul Şahtior a devenit o forţă dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută şi respectată în întreaga Europă. Fiecare din cele 22 de trofee pe care Mister le-a câştigat cu Şahtior are o valoare specială pentru club, pentru suporteri şi pentru mine personal. Îmi doi aminti mereu cu căldură toate momentele pe care le-am împărtăşit – am trecut prin cele mai dificile provocări împreună şi am sărbătorit mereu împreună victoriile frumoase. Îi vor fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Şahtior şi fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va rămâne mereu un Mare Antrenor şi o persoană cu o inimă mare pentru fotbal”.

‘Azi plâng alături de familia lui Mircea Lucescu şi întreaga lume a fotbalului. Aş vrea să îmi exprim cele mai adânci condoleanţe soţiei sale Neli, fiului său Răzvan, nepoţilor săi, rudelor şi prietenilor, precum şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au iubit pe Mircea. În acest moment dificil şi tragic, gândurile mele şi inima mea sunt alături de voi. Mulţumesc pentru tot, dragă Mister!’‘, a mai transmis Ahmetov în mesaj.

Mircea Lucescu a activat la Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016, obţinând opt titluri de campion, şase Cupe ale Ucrainei, şapte Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA în 2009.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.

