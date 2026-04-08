Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti

Preşedintele clubului ucrainean Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a declarat că ”lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă” prin decesul antrenorului român Mircea Lucescu.

”Azi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă – unul dintre cei mai respectaţi şi mai titraţi antrenori din istoria sportului, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă’‘, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul clubului.

Rinat Ahmetov este aşteptat să vină la Bucureşti la înmormântarea lui “Il Luce”, după cum a anunţat Darijo Srna: “Am auzit vestea tristă și ne pare rău. Toată delegația clubului nostru va fi prezentă la înmormântare”, a spus fostul jucător, conform gsp.ro.

Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu

‘‘Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune şi o profesie, ci o chemare şi o muncă de o viaţă. Mircea a fost absolut şi fără reţineri devotat jocului, dedicându-şi acestuia tot timpul şi energia sa, punând inima şi sufletul în ceea ce iubea. Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin – cu victorii, trofee, recunoaştere şi cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume. Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor şi un exemplu pentru antrenori, un mentor şi un al doilea tată pentru multe generaţii de jucători. El a descoperit un mare număr de talente şi a lăsat în urmă o mare moştenire”, a mai spus Ahmetov.

Conducătorul clubului a subliniat că un loc special în biografia lui Lucescu aparţine lui Şahtior Doneţk, club la care a petrecut 12 ani strălucitori şi plini de succes, devenind o legendă a clubului. ”Sub comanda lui Mircea Lucescu, clubul Şahtior a devenit o forţă dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută şi respectată în întreaga Europă. Fiecare din cele 22 de trofee pe care Mister le-a câştigat cu Şahtior are o valoare specială pentru club, pentru suporteri şi pentru mine personal. Îmi doi aminti mereu cu căldură toate momentele pe care le-am împărtăşit – am trecut prin cele mai dificile provocări împreună şi am sărbătorit mereu împreună victoriile frumoase. Îi vor fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Şahtior şi fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va rămâne mereu un Mare Antrenor şi o persoană cu o inimă mare pentru fotbal”.