Barcelona, gata să depună plângere împotriva lui Istvan Kovacs. Motivul pentru care VAR nu a intervenit la faza controversată

Barcelona vrea să facă plângere împotriva lui Istvan Kovacs, după faza controversată din meciul pierdut cu Atletico Madrid, scor 0-2, în turul sferturilor din Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Catalanii s-au plâns de decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 54, atunci când Juan Musso, portarul lui Atletico Madrid, i-a pasat în careu lui Marc Pubill. Apărătorul madrilenilor a crezut că el trebuie să repună mingea în joc, deşi făcuse asta deja goalkeeper-ul, a atins balonul cu mingea şi ulterior a pasat.

Istvan Kovacs nu a intervenit, deşi Barcelona a cerut penalty şi al doilea galben pentru Marc Pubill. Nici cei din camera VAR nu l-au atenţionat pe arbitrul român.

Josep Soldado, un jurnalist spaniol, a dezvăluit că cei din camera VAR nu au intervenit deoarece şi ei au fost confuzi. Jurnalistul susţine că arbitrii din faţa monitorului credeau că jucătorii lui Hansi Flick se plâng de tragerile de timp ale adversarilor, astfel că nu l-au putut atenţiona pe Istvan Kovacs cu privire la cele întâmplate, de fapt.

