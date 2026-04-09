Barcelona, gata să depună plângere împotriva lui Istvan Kovacs. Motivul pentru care VAR nu a intervenit la faza controversată

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 9:52

Istvan Kovacs, în Barcelona - Atletico Madrid 0-2/ Profimedia

Barcelona vrea să facă plângere împotriva lui Istvan Kovacs, după faza controversată din meciul pierdut cu Atletico Madrid, scor 0-2, în turul sferturilor din Champions League.

Catalanii s-au plâns de decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 54, atunci când Juan Musso, portarul lui Atletico Madrid, i-a pasat în careu lui Marc Pubill. Apărătorul madrilenilor a crezut că el trebuie să repună mingea în joc, deşi făcuse asta deja goalkeeper-ul, a atins balonul cu mingea şi ulterior a pasat.

Istvan Kovacs nu a intervenit, deşi Barcelona a cerut penalty şi al doilea galben pentru Marc Pubill. Nici cei din camera VAR nu l-au atenţionat pe arbitrul român.

Josep Soldado, un jurnalist spaniol, a dezvăluit că cei din camera VAR nu au intervenit deoarece şi ei au fost confuzi. Jurnalistul susţine că arbitrii din faţa monitorului credeau că jucătorii lui Hansi Flick se plâng de tragerile de timp ale adversarilor, astfel că nu l-au putut atenţiona pe Istvan Kovacs cu privire la cele întâmplate, de fapt.

În acest context, Santi Ovalle, jurnalist la Cadena Ser, a anunţat că oficialii Barcelonei iau în calcul să depună o plângere oficială la UEFA, după deciziile luate de Istvan Kovacs în meciul cu Atletico Madrid. Rămâne de văzut ce vor decide catalanii în cele din urmă, înaintea returului care e programat să se desfăşoare marţi, de la ora 22:00.

În camera VAR, la meciul dintre Barcelona şi Atletico Madrid, s-a aflat portughezul Tiago Martins. Asistentul său a fost germanul Christian Dingert.

Hansi Flick a “explodat”, după decizia lui Istvan Kovacs din Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Hansi Flick a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs şi al colegilor săi din camera VAR, la finalul meciului dintre Barcelona şi Atletico, 0-2, din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Oferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneştiOferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneşti
“Am pierdut cu 2-0, dar am avut multe ocazii și nu ne vom da bătuți. Nu sunt sigur că este corectă eliminarea lui Cubarsi. Am avut un penalty și nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit. A fost penalty și un al doilea cartonaș galben, deci roșu. Credem în noi și vom avea ocazii să marcăm”, a spus Flick, citat de Sport.

Istvan Kovacs a fost implicat într-o altă fază care a generat discuţii în finalul primei reprize a meciului de pe Camp Nou. Cubarsi l-a faultat din postură de ultim apărător pe Giuliano Simeone, iar Kovacs i-a arătat, iniţial, numai cartonaşul galben fundaşului Barcelonei. Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a izbucnit după decizia lui Istvan Kovacs.

Kovacs a fost chemat la VAR, a revăzut faza pe monitor şi a întors decizia, arătându-i cartonaşul roşu fundaşului Barcelonei.

