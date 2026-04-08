Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 12:47

Mircea Lucescu / Sportpictures

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia se va ţine un minut de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, echipele din Turcia vor purta banderole negre la meciurile din această rundă.

Moment de reculegere în Turcia, după moartea lui Mircea Lucescu

În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, este anunţul TFF.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor va fi înhumat vineri, sub măsuri stricte de securitate şi protocol.

Lucescu a antrenat în Turcia echipele Galatasaray (2000-2002) şi Beşiktaş (2002-2004), dar şi naţionala Turciei (2017-2019). A câştigat campionatul Turciei de două ori, cu Galatasaray în 2002 şi cu Beşiktaş în 2003 şi Supercupa Europei cu Galatasaray, în 2000.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 17:00, până la ora 21:00.

Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare.

