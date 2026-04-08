Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia se va ţine un minut de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, echipele din Turcia vor purta banderole negre la meciurile din această rundă.

Moment de reculegere în Turcia, după moartea lui Mircea Lucescu

“În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, este anunţul TFF.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor va fi înhumat vineri, sub măsuri stricte de securitate şi protocol.