Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 14:37

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Getty Images

Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat în ziua de vineri, iar la Cimitirul Bellu vor fi prezenți doar membri ai familiei sale și apropiații săi. Printre cei care vor veni la București se numără și nume importante antrenate de “Il Luce”, iar primul elev din străinătate care și-a anunțat participarea a fost Darijo Srna, fostul căpitan de la Șahtior Donețk.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Darijo Srna va participa la înmormântarea lui Mircea Lucescu

La scurt timp după trecerea în neființă a lui “Il Luce” au apărut detalii legate de funeraliile pregătite pentru fostul selecționer. Miercuri și joi, sicriul lui Lucescu va putea fi vizitat la Arena Națională, iar vineri va avea loc slujba de înmormântare și momentul înhumării.

Recent, Darijo Srna, omul care a fost căpitan la Șahtior Donețk în perioada în care Lucescu antrena în Ucraina, a anunțat că el și o întreagă delegație a echipei vor fi prezenți la înmormântare. “Ne vedem la Bucureşti“, a spus fostul fundaș croat, în prezent director sportiv al clubului, potrivit primasport.ro.

Srna este primul nume mare din fotbalul străin care își anunță prezența la înmormântarea lui Lucescu. În vârstă de 43 de ani, jucătorul de profil defensiv a ajuns la Șahtior în 2003, cu un an înainte de venirea lui Lucescu, după care a plecat în 2018, la doi ani după ce “Il Luce” a plecat la Zenit Sankt-Petersburg.

Mircea Lucescu a activat la Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016, obţinând opt titluri de campion, şase Cupe ale Ucrainei, şapte Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA în 2009.

Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Observator
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
Fanatik.ro
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
15:23

Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu
15:18

Dan Şucu a reacţionat, după ce Mircea Lucescu a murit: “Şi-a pus în slujba noastră până şi ultima picătură de energie”
15:00

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
14:49

Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Istvan Kovacs, duel de foc pe Camp Nou
14:26

“Aşa sigur ar fi rămas în viaţă”. Mircea Sandu ştie care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu
13:59

Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB: “Încă nu a arătat mare lucru”
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit