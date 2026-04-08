Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”

Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat în ziua de vineri, iar la Cimitirul Bellu vor fi prezenți doar membri ai familiei sale și apropiații săi. Printre cei care vor veni la București se numără și nume importante antrenate de “Il Luce”, iar primul elev din străinătate care și-a anunțat participarea a fost Darijo Srna, fostul căpitan de la Șahtior Donețk.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.
Darijo Srna va participa la înmormântarea lui Mircea Lucescu
La scurt timp după trecerea în neființă a lui “Il Luce” au apărut detalii legate de funeraliile pregătite pentru fostul selecționer. Miercuri și joi, sicriul lui Lucescu va putea fi vizitat la Arena Națională, iar vineri va avea loc slujba de înmormântare și momentul înhumării.
Recent, Darijo Srna, omul care a fost căpitan la Șahtior Donețk în perioada în care Lucescu antrena în Ucraina, a anunțat că el și o întreagă delegație a echipei vor fi prezenți la înmormântare. “Ne vedem la Bucureşti“, a spus fostul fundaș croat, în prezent director sportiv al clubului, potrivit primasport.ro.
Srna este primul nume mare din fotbalul străin care își anunță prezența la înmormântarea lui Lucescu. În vârstă de 43 de ani, jucătorul de profil defensiv a ajuns la Șahtior în 2003, cu un an înainte de venirea lui Lucescu, după care a plecat în 2018, la doi ani după ce “Il Luce” a plecat la Zenit Sankt-Petersburg.
Mircea Lucescu a activat la Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016, obţinând opt titluri de campion, şase Cupe ale Ucrainei, şapte Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA în 2009.
