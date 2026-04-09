Cum se simte Cornel Dinu, după ce a fost internat la Spitalul Universitar: “Din cauza lor am ajuns acolo”

Cornel Dinu (77 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea sa de sănătate. “Procurorul” a dezvăluit că a fost internat la Spitalul Universitar, acolo unde a decedat Mircea Lucescu, pe o altă secţie însă.

Cornel Dinu a declarat că din cauza somniferelor a ajuns în spital, renunţând complet la ele. Legenda lui Dinamo a transmis că starea sa este una “acceptabilă”, în prezent.

Cum se simte Cornel Dinu, după ce a fost internat la Spitalul Universitar

În urmă cu câteva luni, Cornel Dinu făcea o declaraţie cutremurătoare: “Îmi aştept sfârşitul”, spunea legenda lui Dinamo, care a trecut, însă, peste momentele dificile şi se simte mai bine acum.

“Sunt disponibil. Am avut și momente mai dificile. Am fost internat și în spital, unde a fost Mircea Lucescu, dar nu la reanimare, ci într-o rezervă. Am fost și eu supus diverselor investigații. Ultima dată am fost internat acum câteva luni. Sunt acceptabil acum. Am renunțat la somnifere, pentru că din cauza lor am ajuns acolo.

Am avut niște căzături, am fost și pe la Spitalul Elias, dar acum nu mai am absolut deloc pentru că eram și dat peste cap cu fusul orar. Acum sunt pe limite normale. De câteva zile mă culc pe la ora 00:00 și mă trezesc pe la 08:00 – 09:00.