Cum se simte Cornel Dinu, după ce a fost internat la Spitalul Universitar: “Din cauza lor am ajuns acolo”

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 12:00

Cornel Dinu / Hepta

Cornel Dinu (77 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea sa de sănătate. “Procurorul” a dezvăluit că a fost internat la Spitalul Universitar, acolo unde a decedat Mircea Lucescu, pe o altă secţie însă.

Cornel Dinu a declarat că din cauza somniferelor a ajuns în spital, renunţând complet la ele. Legenda lui Dinamo a transmis că starea sa este una “acceptabilă”, în prezent.

În urmă cu câteva luni, Cornel Dinu făcea o declaraţie cutremurătoare: “Îmi aştept sfârşitul”, spunea legenda lui Dinamo, care a trecut, însă, peste momentele dificile şi se simte mai bine acum.

“Sunt disponibil. Am avut și momente mai dificile. Am fost internat și în spital, unde a fost Mircea Lucescu, dar nu la reanimare, ci într-o rezervă. Am fost și eu supus diverselor investigații. Ultima dată am fost internat acum câteva luni. Sunt acceptabil acum. Am renunțat la somnifere, pentru că din cauza lor am ajuns acolo.

Am avut niște căzături, am fost și pe la Spitalul Elias, dar acum nu mai am absolut deloc pentru că eram și dat peste cap cu fusul orar. Acum sunt pe limite normale. De câteva zile mă culc pe la ora 00:00 și mă trezesc pe la 08:00 – 09:00.

Ies mai puțin sau deloc în public și din motive obiective, n-aș vrea să le dezvolt. Este mai prolific pentru mine sau mai interesant să stau în prezența câinilor de acasă decât a câinilor din stradă. Sunt acceptabil și în niciun caz cum s-au dat diagnostice… care am văzut că mi s-au vânturat așa prin presă. Deci nimic mai neadevărat”, a declarat Cornel Dinu, conform fanatik.ro.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Legendele Stelei au adus un ultim omagiu
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu: “A fost binecuvântarea mea să-l am antrenor”
“Am plâns în hohote, fără ruşine”. Prietenul lui Mircea Lucescu nu-şi revine, după decesul lui “Il Luce”
Barcelona, gata să depună plângere împotriva lui Istvan Kovacs. Motivul pentru care VAR nu a intervenit la faza controversată
“Toţi îl vorbesc numai de bine”. Simone Inzaghi, reacţie copleşitoare după moartea lui Mircea Lucescu
Decizia ruşilor de la Zenit, după moartea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 3 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 4 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 5 Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti 6 Răzvan Lucescu, decizie importantă luată înainte de funeraliile lui Mircea Lucescu. Ce a hotărât antrenorul lui PAOK
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit