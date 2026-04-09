“Toţi îl vorbesc numai de bine”. Simone Inzaghi, reacţie copleşitoare după moartea lui Mircea Lucescu

Simone Inzaghi (50 de ani) a reacţionat, după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României s-a stins din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu grave probleme la inimă.

Simone Inzaghi, fost antrenor la Inter şi în prezent tehnicianul lui Al-Hilal, a vorbit despre Mircea Lucescu. Italianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”.

Simone Inzaghi a dezvăluit că a vorbit cu Mircea Lucescu imediat după ce a preluat-o pe Inter, în 2021, stabilind un amical cu Dinamo Kiev, formaţie pe care “Il Luce” o antrena la momentul respectiv.

Inzaghi a subliniat că toţi foştii jucători îl vorbesc doar de bine pe Lucescu, lăudându-l şi pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu.

“O persoană extraordinară. Eu personal am vorbit cu el imediat ce am ajuns la Inter, când am organizat acel amical cu Dinamo Kiev și îmi amintesc foarte bine, era un antrenor extraordinar, un inovator.