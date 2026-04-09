“Toţi îl vorbesc numai de bine”. Simone Inzaghi, reacţie copleşitoare după moartea lui Mircea Lucescu

Simone Inzaghi (50 de ani) a reacţionat, după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României s-a stins din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu grave probleme la inimă.
Simone Inzaghi, fost antrenor la Inter şi în prezent tehnicianul lui Al-Hilal, a vorbit despre Mircea Lucescu. Italianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”.
Simone Inzaghi, reacţie copleşitoare după moartea lui Mircea Lucescu
Simone Inzaghi a dezvăluit că a vorbit cu Mircea Lucescu imediat după ce a preluat-o pe Inter, în 2021, stabilind un amical cu Dinamo Kiev, formaţie pe care “Il Luce” o antrena la momentul respectiv.
Inzaghi a subliniat că toţi foştii jucători îl vorbesc doar de bine pe Lucescu, lăudându-l şi pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu.
“O persoană extraordinară. Eu personal am vorbit cu el imediat ce am ajuns la Inter, când am organizat acel amical cu Dinamo Kiev și îmi amintesc foarte bine, era un antrenor extraordinar, un inovator.
Toți cei care l-au avut ca antrenor vorbesc numai de bine despre el, mă gândesc la Mkhitaryan și la mulți alții care l-au avut și l-au apreciat atât ca antrenor. Mai ales, era un om deosebit. Este o mare pierdere.
Apoi, aici, la Al-Hilal a lucrat fiul său, care pe lângă faptul că este un antrenor excelent, este și o persoană deosebită, la fel ca tatăl său. Așadar, a plecat dintre noi un mare antrenor și un om extraordinar”, a declarat Simone Inzaghi, conform gsp.ro.
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri
După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.
Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.
Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii. Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.
Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:00. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.
