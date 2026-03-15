Încă trei membre ale lotului feminin de fotbal iranian au părăsit Australia, lăsând în urmă colegele de echipă care au solicitat azil după ce au jucat în Cupa Asiei, relatează The Guardian.
Decizia luată de 3 fotbaliste din Iran, după ce au fost ameninţate cu execuţia
Ministrul de interne, Tony Burke, a declarat duminică dimineaţă că cele trei au decis să se alăture restului echipei din Iran, după ce li s-au eliberat vize de protecţie specială pentru a rămâne în Australia.
Decizia înseamnă că doar trei dintre cele şapte membre ale lotului care au solicitat azil vor rămâne în Australia.
Echipa a fost etichetată drept „trădătoare de război” după ce jucătoarele au refuzat să cânte imnul naţional al ţării înainte de un meci din cadrul turneului. Situaţia lor dificilă a atras atenţia internaţională şi chiar a cerut sprijin din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, săptămâna trecută, pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu.
„După ce le-au spus oficialilor australieni că au luat această decizie, jucătoarelor li s-au oferit în mod repetat şanse de a vorbi despre opţiunile lor”, a declarat Burke într-un comunicat.
„Deşi guvernul australian se poate asigura că oportunităţile sunt oferite şi comunicate, nu putem elimina contextul în care jucătoarele iau aceste decizii incredibil de dificile”, a spus el.
Burke a spus că guvernul australian a făcut tot posibilul pentru a se asigura că femeilor li se oferă şansa unui viitor sigur în Australia.
Agenţia de ştiri iraniană Tasnim a declarat că ultimele trei jucătoare care au părăsit Australia au fost două jucătoare şi un membru al personalului de sprijin. Cele trei „se întorc în îmbrăţişarea caldă a familiei şi a patriei lor”, a precizat agenţia de ştiri într-un comunicat.
Tina Kordrostami, o consilieră de origine iraniană din Sydney, a declarat, duminică, pentru Fox News, că femeile care se întorceau în ţară au fost intimidate şi „au comunicat direct cu regimul” în ultimele zile.
„Am avut chiar şi o persoană printre fetele din Sydney şi Brisbane care le influenţa constant, şoptind în urechea lor, spunându-le că orice le oferă Australia nu va funcţiona”, a spus Kordrostami.
„Când vedeţi aceste femei întorcându-se în Iran şi necerând ajutorul nostru în Australia, nu credeţi că aceasta este cererea lor. Sunt constrânse, sunt ameninţate, sunt intimidate, aceasta nu este o alegere proprie. Singura alegere pe care au făcut-o aceste fete în întreaga lor viaţă… a fost alegerea de a rămâne tăcute în timpul primului imn naţional”, a spus ea.
O jucătoare s-a răzgândit miercuri şi a contactat oficialii ambasadei iraniene. Altele s-au întors acasă cu oficialii echipei prin zboruri către Malaysia şi se crede că încă se află în Kuala Lumpur, aşteptând întoarcerea în Iran.
Tasnim a spus că jucătoarele iraniene au fost supuse unui „război psihologic, unei propagande extinse şi unor oferte seducătoare”.
Ministrul federal Kristy McBain, vorbind duminică la ABC News, a respins declaraţia în sine drept „propagandă”.
„Cred că guvernul nostru a fost foarte deschis faţă de poporul australian cu privire la paşii pe care i-am luat pentru a ne asigura că aceste femei din echipa de fotbal iraniană şi din personalul de sprijin au avut toate oportunităţile de a lua propriile decizii în această privinţă”, a spus McBain.
„Ştiţi, cred că cu toţii putem înţelege propaganda când o vedem. Şi, ştiţi, acea declaraţie, cred că este unul dintre aceste lucruri”
„Australienii ar trebui să fie mândri că în ţara noastră aceste femei au experimentat o naţiune care le-a prezentat alegeri autentice şi au interacţionat cu autorităţile care încercau să le ajute”, a afirmat Burke.
În acelaşi timp cu facilitarea cererilor de azil pentru jucători, guvernul a adoptat în grabă noi legi pentru a împiedica unii deţinători de vize temporare să vină în Australia şi să caute să rămână permanent din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Noile legi pot fi folosite pentru a împiedica turiştii iranieni să călătorească în Australia dacă viza lor a fost emisă înainte ca SUA şi Israelul să atace Teheranul şi în cazul în care există îngrijorarea că aceştia ar putea depăşi termenul de şedere al vizei sau ar putea solicita protecţie în timp ce se află în Australia.
Guvernul federal a oferit un sprijin puternic pentru bombardamentele conduse de SUA şi Israel în Iran şi oferă asistenţă militară Emiratelor Arabe Unite ca parte a eforturilor de apărare împotriva atacurilor de represalii lansate de regimul de la Teheran.
