Reacția neașteptată a lui Mourinho după ce a văzut conflictul dintre Arbeloa și Mbappe! Cui i-a luat partea: ”E dureros!”

Sâmbătă seara de la ora 22.30, live pe AntenaPLAY, Benfica joacă ultimul meci al sezonului din Portugalia, pe terenul celor de la Estoril. Benfica este obligată să câștige și speră la un pas greșit făcut de Sporting, meci care are loc la aceeași oră și este transmis în direct pe AntenaPLAY, contra lui Gil Vicente.

Meciul cu Estoril poate fi ultimul pentru Jose Mourinho pe banca lui Benfica. El a vorbit în conferința de presă de dinaintea partidei și despre situația de la Real Madrid, cea care vrea să-l aducă pentru sezonul următor.

Mourinho, de partea lui Arbeloa

Mourinho a fost întrebat despre situația de la Real Madrid de la meciul cu Oviedo, când Kylian Mbappe a răbufnit după partidă și a acuzat că antrenorul echipei i-a transmis că este „a patra opțiune de atacant”. Mourinho l-a apărat pe Arbeloa.

„Mă doare. Pentru că, așa cum ai spus și tu, este un prieten. Un om care a dat totul pentru mine când îi eram jucător, iar acum, de când este antrenor la Real Madrid CF, legătura asta a rămas… Evident că faptul că este antrenor mă motivează și mai mult atunci când lucrurile merg bine. Dar asta este viața unui antrenor.

Glumesc deseori cu foștii mei jucători care devin antrenori și le spun: <<Mai așteptați câțiva ani și o să vedeți câte fire albe o să aveți>>. Apoi își dau seama că este mai ușor să fii jucător decât antrenor. Sunt fericit pentru tot ce a reușit deja” a spus Jose Mourinho în conferința de presă de astăzi.