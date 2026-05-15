Reacția neașteptată a lui Mourinho după ce a văzut conflictul dintre Arbeloa și Mbappe! Cui i-a luat partea: ”E dureros!”

Sâmbătă seara de la ora 22.30, live pe AntenaPLAY, Benfica joacă ultimul meci al sezonului din Portugalia, pe terenul celor de la Estoril. Benfica este obligată să câștige și speră la un pas greșit făcut de Sporting, meci care are loc la aceeași oră și este transmis în direct pe AntenaPLAY, contra lui Gil Vicente.
Meciul cu Estoril poate fi ultimul pentru Jose Mourinho pe banca lui Benfica. El a vorbit în conferința de presă de dinaintea partidei și despre situația de la Real Madrid, cea care vrea să-l aducă pentru sezonul următor.
Mourinho, de partea lui Arbeloa
Mourinho a fost întrebat despre situația de la Real Madrid de la meciul cu Oviedo, când Kylian Mbappe a răbufnit după partidă și a acuzat că antrenorul echipei i-a transmis că este „a patra opțiune de atacant”. Mourinho l-a apărat pe Arbeloa.
„Mă doare. Pentru că, așa cum ai spus și tu, este un prieten. Un om care a dat totul pentru mine când îi eram jucător, iar acum, de când este antrenor la Real Madrid CF, legătura asta a rămas… Evident că faptul că este antrenor mă motivează și mai mult atunci când lucrurile merg bine. Dar asta este viața unui antrenor.
Glumesc deseori cu foștii mei jucători care devin antrenori și le spun: <<Mai așteptați câțiva ani și o să vedeți câte fire albe o să aveți>>. Apoi își dau seama că este mai ușor să fii jucător decât antrenor. Sunt fericit pentru tot ce a reușit deja” a spus Jose Mourinho în conferința de presă de astăzi.
Mourinho a fost întrebat și despre conferința de presă organizată de Florentino Perez săptămâna aceasta, însă a refuzat categoric să dea vreun verdict: „Nu am văzut conferința de presă a lui Florentino Perez. Și chiar dacă o voi vedea, nu o să comentez. Nu fac asta niciodată, mai ales când este vorba despre președinți de club”.
Benfica i-a făcut ofertă să rămână
Mourinho a reiterat că viitorul său va fi decis săptămâna viitoare, după ultima etapă. Însă plecarea la Real Madrid nu e bătută în cuie, în condițiile în care a primit o ofertă concretă de la Benfica să rămână.
„Da, am primit miercuri o ofertă de prelungire a contractului de la Benfica. Oferta a ajuns la agentul meu, dar eu nu am vrut să o văd, să aflu detalii sau să o analizez. O voi face abia de duminică, probabil.
(nr. Cei de la Real Madrid) Nu mi-au spus niciodată direct că au o ofertă pentru mine. Nici președintele, nici vreo persoană importantă din club. Dar chiar dacă mi-ar fi spus, răspunsul meu ar fi fost exact același.
Săptămâna viitoare va fi importantă pentru mine, pentru viitorul meu și pentru Benfica. După încheierea sezonului, Benfica trebuie să înceapă să se gândească la următorul. Dar, conform contractului și acordului pe care l-am semnat când am venit aici, avem această perioadă de câteva zile pentru a vedea ce se întâmplă și pentru a lua o decizie.
Benfica este mult mai mare decât mine. Nu există comparație. Este mai mare decât orice antrenor, jucător, președinte, decât oricine. Din acest motiv, în ceea ce privește situația mea personală, cred că nu există motive de îngrijorare, pentru că acest club este mai mare decât orice persoană și nu trebuie să intre în panică dacă cineva pleacă” a spus Mourinho.
- Benfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
- Sporting – Guimaraes 5-1! Gazdele au egalat-o pe Benfica, după ce au umilit echipa românului Tony Strata
- Debast, autogol de cascadorii râsului! A amintit de cel al lui Bănel Nicoliţă cu Real Madrid
- Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului
- Nebunie totală după ce FC Porto a devenit campioană! S-a declanșat fiesta pe Estadio do Dragao