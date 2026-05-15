Rivalitatea nu dispare niciodată! Christian Horner și Toto Wolff au început un nou război

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 13:05

Toto Wolff și Christian Horner, înainte de o cursă / Getty Images

Una dintre cele mai mari rivalități din ultimul deceniu din Formula 1 nu a fost între piloți, cât între managerii de echipă: Toto Wolff de la Mercedes și Christian Horner, înainte să plece în urmă cu un an de la Red Bull.

Lupta lor se dă acum pe alt plan: acțiuni la echipa de Formula 1, Alpine.

Se luptă în oferte

Renault deține 76% din acțiunile de la Alpine, însă pentru celelalte 24 de procente lupta e în toi. Horner a discutat cu firma de investiții Otro Capital cu care să facă o ofertă pentru acțiunile Alpine, evaluate la 750 de milioane de dolari. Acesta lucru a fost dezvăluit de Flavio Briatore în ianuarie. Printre investorii de la Otro Capital se află și actorii Ryan Reynolds și Michael B. Jordan.

Ulterior a venit vestea că Mercedes vrea și ea acele acțiuni. Deși oferta este mai scăzută din punct de vedere financiar, Mercedes mizează pe altceva: a început să livreze unități către Alpine de la începutul sezonului, iar performanțele mașinii au crescut: după ce a încheiat ultima în sezonul trecut în clasamentul constructorilor, acum se află pe poziția a 5-a.

Conform RacingNews365, Wolff pare să aibă câștig de cauză în fața celor de la Renault, care au totuși un cuvânt în toată afacerea chiar dacă nu dețin acel pachet de acțiuni. Deși oferta este mai puternică dinspre Horner și Otro Capital, acest lucru ar putea să nu conteze într-un final. Pentru Horner, oportunitatea este una de aur: la Alpine nu ar mai fi un partener din umbră, fără putere de decizie, așa cum se plângea că se întâmplă la Red Bull. Însă această ultimă oportunitate poate fi pierdută chiar în fața celui mai mare rival.

