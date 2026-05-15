Cine sunt cei (doar) cinci fotbaliști care au marcat în două finale de Mondial

De-a lungul celor aproape o sută de ani de istorie, din 1930 și până astăzi, numeroși fotbaliști și-au scris legenda la Campionatele Mondiale. Dar numai cinci dintre ei au reușit performanța de a marca în două finale. Doi sunt din Brazilia, doi din Franța și un jucător din Germania.

Vavá, primul jucător care a marcat în două finale

Primul care a izbutit să atingă această bornă este brazilianul Vavá, atacant extrem de prolific la finalul anilor ‘50 și începutul anilor ‘60. Vavá, pe numele său complet Edvaldo Izidio Neto, a punctat de două ori în finala Mondialului din 1958, pe care a sa Brazilie a câștigat-o clar în fața țării gazdă, Suedia, scor 5-2.

Patru ani mai târziu, la ediția din Chile, Vavá a desăvârșit o nouă victorie finală a Braziliei, de această dată în fața Cehoslovaciei. Vavá a înscris al treilea gol al sud-americanilor, în minutul 78, și a stabilit scorul final, 3-1. Unul dintre co-golgheterii acelui Mondial, cu patru reușite, Vavá a încetat din viață în 2002, la Rio de Janeiro, la vârsta de 67 de ani.

Pelé a înscris în finale jucate la 12 ani distanță!

Colegul lui Vavá, legendarul Pelé, a marcat și el în două finale de Campionat Mondial, ambele câștigate de Brazilia. Doar că, spre deosebire de Vavá, Pelé a punctat în finale disputate la 12 ani distanță! Prima dată, o „dublă”, tot în acel 5-2 contra Suediei, în 1958.

Apoi, în Mexic ‘70, Edson Arantes do Nascimento a deschis scorul în finala jucată împotriva Italiei, la Ciudad de Mexico. Brazilia s-a impus categoric în fața Squadrei, scor 4-1, și a cucerit al treilea ei trofeu la Cupa Mondială.