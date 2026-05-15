Cine sunt cei (doar) cinci fotbaliști care au marcat în două finale de Mondial

De-a lungul celor aproape o sută de ani de istorie, din 1930 și până astăzi, numeroși fotbaliști și-au scris legenda la Campionatele Mondiale. Dar numai cinci dintre ei au reușit performanța de a marca în două finale. Doi sunt din Brazilia, doi din Franța și un jucător din Germania.
Vavá, primul jucător care a marcat în două finale
Primul care a izbutit să atingă această bornă este brazilianul Vavá, atacant extrem de prolific la finalul anilor ‘50 și începutul anilor ‘60. Vavá, pe numele său complet Edvaldo Izidio Neto, a punctat de două ori în finala Mondialului din 1958, pe care a sa Brazilie a câștigat-o clar în fața țării gazdă, Suedia, scor 5-2.
Patru ani mai târziu, la ediția din Chile, Vavá a desăvârșit o nouă victorie finală a Braziliei, de această dată în fața Cehoslovaciei. Vavá a înscris al treilea gol al sud-americanilor, în minutul 78, și a stabilit scorul final, 3-1. Unul dintre co-golgheterii acelui Mondial, cu patru reușite, Vavá a încetat din viață în 2002, la Rio de Janeiro, la vârsta de 67 de ani.
Pelé a înscris în finale jucate la 12 ani distanță!
Colegul lui Vavá, legendarul Pelé, a marcat și el în două finale de Campionat Mondial, ambele câștigate de Brazilia. Doar că, spre deosebire de Vavá, Pelé a punctat în finale disputate la 12 ani distanță! Prima dată, o „dublă”, tot în acel 5-2 contra Suediei, în 1958.
Apoi, în Mexic ‘70, Edson Arantes do Nascimento a deschis scorul în finala jucată împotriva Italiei, la Ciudad de Mexico. Brazilia s-a impus categoric în fața Squadrei, scor 4-1, și a cucerit al treilea ei trofeu la Cupa Mondială.
Numele mai puțin scontat: Paul Breitner
Cel mai surprinzător nume dintre cele cinci este al neamțului Paul Breitner, care nu era un marcator prin definiție. Jucător de bandă stângă, uneori fundaș, alteori mijlocaș, bavarezul a marcat în 1974, în finala pe care Germania a câștigat-o cu Olanda, 2-1. Breitner a transformat penalty-ul prin care ai săi au restabilit egalitatea, în minutul 25.
Opt ani mai târziu, la Mondialul din Spania, Germania a jucat din nou finala, de această dată cu Italia. Squadra a câștigat cu 3-1, golul nemților purtând semnătura lui Breitner. A fost o reușită mai degrabă de onoare pentru Germania, venită târziu, în minutul 83, când italienii conduceau deja cu 3-0.
Zidane a marcat în 1998 și în 2006
Marele Zinedine Zidane prinde și el această listă selectă. În 1998, „Zizou” a reușit o „dublă” pentru Franța, care a cucerit primul ei trofeu mondial. Zidane a marcat primele două goluri în finala cu Brazilia, un 3-0 istoric pe Stade de France.
Peste opt ani, Zidane putea fi din nou erou, doar că finala cu Italia s-a terminat rău pentru francezul de origine algeriană. Deși a deschis scorul devreme, printr-un penalty transformat în minutul șapte, Franța a cedat la lovituri de departajare. „Zizou” n-a mai prins finalul pe teren, fiind eliminat după ce i-a dat un cap în piept lui Marco Materazzi.
Kylian Mbappé a reușit un hat-trick, dar Franța a pierdut finala
În fine, ultimul jucător care a înscris în două finale este Kylian Mbappé. În 2018, la Mondialul din Rusia, Mbappé a semnat golul de 4-1 al Franței în fața Croației. „Cocoșii” s-au impus cu 4-2 și au devenit campioni mondiali.
Acum patru, Kylian Mbappé și-a îmbunătățit performanța, reușind un hat-trick în finala cu Argentina, de la Lusail. Deși Franța a revenit de la 0-2 și 2-3 și a reușit să ducă meciul la lovitură de departajare, Mbappé n-a mai ieșit campion mondial. Francezii au ratat de două ori de la punctul cu var, iar „pumele” au luat acasă trofeul.
