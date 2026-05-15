Noua siglă a lui Dinamo pică, după protestul fanilor! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare

Noua siglă a lui Dinamo va pica, după protestul fanilor. Reprezentanţii clubului din Ştefan cel Mare s-au întâlnit cu cei ai suporterilor şi au convenit că va fi căutată o altă identitate vizuală, cu care fanii să fie de acord.
Anterior, ultraşii lui Dinamo anunţau că nu vor intra pe stadion nici la meciul cu CFR Cluj, după ce au rămas în afara arenei la partida cu FC Argeş.
Noua siglă a lui Dinamo, care i-a "inflamat" pe fani, pică!
“Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit si au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți.
Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt, iar în săptămânile următoare vor fi selectate agențiile cărora li se vor transmite caietele de sarcini.
Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi”, a transmis clubul Dinamo, într-un comunicat publicat pe Facebook.
Nu e clar încă dacă ultraşii vor merge la meciul cu CFR Cluj după întâlnirea cu oficialii lui Dinamo. “Câinii” lui Kopic joacă sâmbătă, acasă, cu CFR Cluj, de la ora 21:00. Este ultima şansă pentru Dinamo de a prinde locul de Conference League fără baraj. Dinamo are neapărat nevoie de victorie în ultimele două etape ale play-off-ului, cu CFR şi U Cluj, fiind necesar şi ca echipa lui Pancu să nu câştige în ultima etapă, acasă, cu FC Argeş.
