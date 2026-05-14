Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu

Bogdan Stănescu Publicat: 14 mai 2026, 19:47

Iuliu Mureşan, înaintea unui meci / Profimedia Images

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (72 de ani), a reacţionat după ce patronul clubului din Gruia, Neluţu Varga, l-a făcut “nesimţit” pe Daniel Pancu (48 de ani).

Daniel Pancu e pe picior de plecare de la CFR Cluj, urmând să devină antrenorul Rapidului la finalul sezonului. Varga a spus clar că îl vrea pe Dan Petrescu (58 de ani) pe banca CFR-ului, în cazul în care starea de sănătate îi va permite tehnicianului să preia echipa.

Iuliu Mureşan: “Nu m-a supărat deloc ce a spus Pancu”

Iuliu Mureşan a spus că nu a fost deranjat de declaraţiile lui Daniel Pancu, ce a condiţionat rămânerea lui la CFR de rezolvarea problemelor financiare.

“Pe mine deloc nu m-a supărat ce a spus Pancu. E un antrenor foarte bun, avem nevoie de el. Trebuie să fim înţelegători. Mai poţi să declari, şi mie mi s-a întâmplat să spun o chestie care nu trebuia spusă aşa, dar nu trebuie luat omul după vorbe ci după fapte. Vorbele zboară, cum se zice, dar faptele rămân.

Ne-am dori toţi ca Dan Petrescu să revină în antrenorat. El îşi rezolvă acum problemele de sănătate, e foarte bine, să vedem ce se întâmplă la vară, dacă rămâne Pancu. Dar Dan Petrescu e mereu o opţiune pentru CFR, el se confundă cu trofeele câştigate.

Se simte bine, chiar are dorinţa de a reveni în fotbal, nu poate să stea departe. Dacă se eliberează locul lui Pancu, prima opţiune e Dan Petrescu dacă medicii care îl tratează acceptă să îşi înceapă activitatea în momentul ăsta. El este antrenorul care a marcat istoria recentă”, a declarat Iuliu Mureşan pentru primasport.ro.

 

