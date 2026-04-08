E oficial, Anglia va avea 5 echipe în sezonul viitor de Champions League. Victoria lui Arsenal, decisivă

Pentru al doilea sezon consecutiv, locul 5 de la finalul stagiunii din Premier League duce în UEFA Champions League.

În urma victoriei cu 1-0 a lui Arsenal din deplasarea de la Sporting, coeficientul Premier League nu mai poate fi depășit de cel pe care îl are Bundesliga, aflată pe locul 3 în clasamentul coeficienților. Pe locul secund, cu șanse bune să obțină un loc în plus în UCL în sezonul viitor este La Liga.

Anglia are 5 echipe în Champions League

Premier League și-a asigurat una din primele două poziții în clasamentul coeficienților în urma victoriei lui Arsenal contra lui Sporting. UEFA acordă câte un loc în plus pentru primele două țări din clasament.

În acest moment, Liverpool ar fi echipa avantajată de acest lucru. Actuala campioană se află pe locul 5, cu 49 de puncte. Cu unul mai mult decât Chelsea. Arsenal, Man City, Man United și Aston Villa ocupă primele 4 poziții.

În actualul sezon, Anglia a avut 9 echipe de club care au participat în cele trei competiții europene, iar cinci dintre ele s-au calificat în sferturi.