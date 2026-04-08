E oficial, Anglia va avea 5 echipe în sezonul viitor de Champions League. Victoria lui Arsenal, decisivă

Pentru al doilea sezon consecutiv, locul 5 de la finalul stagiunii din Premier League duce în UEFA Champions League.
În urma victoriei cu 1-0 a lui Arsenal din deplasarea de la Sporting, coeficientul Premier League nu mai poate fi depășit de cel pe care îl are Bundesliga, aflată pe locul 3 în clasamentul coeficienților. Pe locul secund, cu șanse bune să obțină un loc în plus în UCL în sezonul viitor este La Liga.
Anglia are 5 echipe în Champions League
Premier League și-a asigurat una din primele două poziții în clasamentul coeficienților în urma victoriei lui Arsenal contra lui Sporting. UEFA acordă câte un loc în plus pentru primele două țări din clasament.
În acest moment, Liverpool ar fi echipa avantajată de acest lucru. Actuala campioană se află pe locul 5, cu 49 de puncte. Cu unul mai mult decât Chelsea. Arsenal, Man City, Man United și Aston Villa ocupă primele 4 poziții.
În actualul sezon, Anglia a avut 9 echipe de club care au participat în cele trei competiții europene, iar cinci dintre ele s-au calificat în sferturi.
Dezamăgire în actualul sezon
Premier League a avut 6 echipe în acest sezon de UEFA Champions League, după ce a fost pe primul loc în clasamentul coeficienților și sezonul trecut, iar Tottenham a câștigat Europa League.
Toate cele 6 echipe au ajuns în faza optimilor, însă acolo au dezamăgit: 18-30 a fost golaverajul echipelor în această fază a competiției. Doar Arsenal și Liverpool s-au calificat mai departe, în timp ce Newcastle și Chelsea au fost distruse de Barcelona, respectiv PSG.
În sferturi, Liverpool o va întâlni pe Paris Saint-Germain, în timp ce Arsenal joacă împotriva lui Sporting.
Premier League poate avea chiar 7 echipe în UCL
Sezonul următor poate fi unul și mai nebun pentru echipele engleze. Asta pentru că există o variantă prin care locul 7, ocupat în prezent de Brentford, să ducă în grupele UEFA Champions League.
Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar trebui ca Liverpool și Aston Villa să termine pe locurile 5 și 6, iar cele două să câștige UEFA Champions League, respectiv Europa League.
