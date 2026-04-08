Cristi Chivu, gata să dea lovitura! Italienii nu au dubii: „Niciodată nu s-a mai întâmplat”

Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea titlului cu Inter, gruparea antrenată de tehnicianul român având un avans de șapte puncte față de campioana Napoli, în fruntea Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Italia nu concepe ca fostul mare fundaș al Interului să nu continue pe banca liderului și precizează că ar fi o premieră în istoria clubului ca acesta să fie prezent în cantonamentul de vară, cu un contract scadent în mai puțin de o lună.

Cristi Chivu este în cărți pentru a câștiga două trofee în primul său sezon pe banca celor de la Inter. Gruparea din Serie A este în semifinalele Cupei și are un avans de șapte puncte în fruntea Serie A.

Șansele ca tehnicianul român să nu mai continue pe banca echipei sunt mici spre 0, anunță presa din Italia, care precizează că acesta va primi cel mai probabil propunerea de prelungire a contractului.

„E un pas necesar. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca un antrenor campion să se prezinte în cantonamentul de vară cu un contract care să expire peste doar câteva luni”, au scris cei de la Gazzetta Dello Sport.