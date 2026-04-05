„Două degete mai jos și am fi câștigat!” Penalty-ul ratat care a schimbat istoria Generației de Aur

România nu va participa nici la această ediție de Campionat Mondial. „Tricolorii” au ajuns ultima oară la competiția supremă a planetei în 1998, dar povestea acelei Generații de Aur care a excelat cu precădere în Statele Unite, în 1994, a atârnat de un fir de ață. Geneza acelei mari echipe a avut la bază un moment dramatic, care i-ar fi putut schimba destinul.

Pe 17 noiembrie 1993, România lui Anghel Iordănescu a jucat meciul decisiv de calificare pentru Mondialul american la Cardiff, cu Țara Galilor. Ai noștri nu aveau voie să piardă, în timp ce galezii ar fi mers la turneul final cu o victorie. Pe Cardiff Arms Park, Hagi a deschis scorul, în minutul 32, după o acțiune spectaculoasă finalizată cu un șut din afara careului. Numai că lucrurile s-au complicat teribil în a doua repriză.

Un penalty care a schimbat transmisiunea BBC-ului

După o învălmășeală în careul nostru, Saunders a egalat în minutul 61, iar 120 de secunde mai târziu visul american al României părea mai departe ca niciodată. Gary Speed a fost blocat în careu de Dan Petrescu, iar arbitrul elvețian Kurt Röthlisberger a dictat lovitură de la 11 metri. Pentru britanici, a fost ceva extraordinar, cu valențe istorice. BBC, care transmitea meciul Angliei cu San Marino, a mutat transmisia în Țara Galilor, iar audiența a sărit de la 2,2 milioane de oameni la 12,9 milioane!

Paul Bodin, fundașul stânga al galezilor, a luat mingea. Era expert în penalty-uri, cu doar câteva luni înainte marcase de la 11 metri pentru echipa sa de club, Swindon Town, în barajul pentru promovarea în Premier League. Nu era genul de executant care să plaseze mingea cu finețe, dar trăgea tare, sus, adesea pe centrul porții.

„Era alb ca varul!”

„Îmi amintesc că m-am întors și l-am văzut pe Paul venind din poziția sa de fundaș stânga către punctul cu var. Era alb ca varul”, a povestit căpitanul galezilor, Barry Horne, pentru BBC. Bodin, în schimb, afirma că nu a simțit nici teamă, nici presiune. „Nu m-aș fi dus să execut dacă nu credeam că voi marca”, a explicat el.