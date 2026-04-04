PSV – Utrecht 4-3. Nebunie de meci la Eindhoven. Dennis Man, cu o mână pe titlul din Olanda

Min. 21, PSV – Utrecht 1-2: Ismael Saibari reduce din diferență din pasa lui Ivan Perisic.

Min. 13, PSV – Utrecht 0-2: PSV mai primește un gol prin Gjivai Zechiel.

Min. 3, PSV – Utrecht 0-1: Start nefast pentru PSV. Utrecht deschide scorul prin Artem Stepanov.

Update: A început meciul.

Update 16:25: Dennis Man este titular în meciul de la Eindhoven.

Gaziantep – Alanyaspor 1-1

Final, Gaziantep – Alanyaspor 1-1: Fluier final în confruntarea românilor din Turcia. Cele două formații s-au anulat reciproc, iar meciul s-a terminat 1-1.

Min. 63, Gaziantep – Alanyaspor 1-1: Kacper Kozlowski restabilește egalitatea.

Min. 42 Gaziantep – Alanyaspor 0-1: Ibrahim Kaya, omul care l-a înlocuit pe Ianis Hagi, a marcat cu un șut la colțul lung după ce a fost lansat excelent în adâncime.

Min. 40: Ianis Hagi a ieșit accidentat din partida contra lui Gaziantep, fiind înlocuit de Ibrahim Kaya.

Update: A început partida din Turcia.

Update 16:05: Ianis Hagi este titular în confruntarea dintre Gaziantep și Alanyaspor. Alexandru Maxim se află și el în primul 11 al celeilalte formații, în timp ce Sorescu și Drăguș sunt pe bancă.

Gaziantep şi Alanyaspor se întâlnesc într-un duel la mijlocul clasamentului, în etapa cu numărul 28 a campionatului din Turcia. Echipa lui Maxim, Sorescu şi Drăguş se află pe locul 9, cu 33 de puncte, în timp ce echipa lui Hagi şi Akdag este pe 10, cu 31 de puncte. În meciul tur, disputat pe 3 noiembrie, scorul a fost 0-0.

Înainte de pauza internaţională, Alanyaspor a câştigat cu 5-0 meciul de pe teren propriu cu Kocaelispor, în timp ce Gaziantep a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul lui Fenerbahce, ocupanta locului 2, scor 1-4. Mai mult, echipa lui Maxim are o singură victorie în ultimele şapte meciuri.

În Olanda, Dennis Man şi PSV caută prima victorie după aproape o lună. Lider autoritar în Eredivisie, PSV a pierdut în ultimele două etape, cu Nijmegen şi Telstar. Chiar şi în aceste condiţii, echipa lui Dennis Man are un avans de 15 puncte faţă de Feyenoord.

Echipa internaţionalului român este foarte aproape de a cuceri titlul în Olanda, chiar etapa aceasta. Cu o victorie în faţa lui Utrecht, PSV ar ajunge la 18 puncte în faţa lui Feyenoord, ceea ce îi va obliga pe rivali să câştige meciul de duminică cu Volendam pentru a amâna deznodământul din Eredivisie.