Italienii au ales înlocuitorul lui Gennaro Gattuso! Tehnicianul are un palmares impresionant

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 16:11

Gennaro Gattuso și jucătorii naționalei Italiei / Profimedia

Ratarea calificării la Campionatul Mondial a făcut valuri în rândul conducerii Federației de Fotbal din Italia, iar „Squadra Azzurra” a rămas și fără selecționer, după acordul amiabil cu Gennaro Gattuso.

Noua conducere negociază deja cu principala variantă de înlocuitor, un tehnician cu un palmares impresionant și care a cucerit titlul în sezonul precedent.

Antonio Conte, varianta principală pentru banca naționalei Italiei

Sub contract cu Napoli până în vara anului 2027, Antonio Conte este principalul favorit pentru postul de selecționer al naționalei Italiei. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani se pregătește de al doilea mandat pe banca „Squadrei Azzurra”, potrivit presei din Italia.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că oficialii de la Napoli și-ar fi dat deja acceptul pentru ca Antonio Conte să plece de la echipă, în ciuda acordului existent.

Instalat pe formației napoletane în vara anului 2024, Conte a cucerit titlul alături de gruparea de pe ”Stadio Diego Maradona” în primul sezon, după un campionat intens, câștigat chiar în ultima etapă.

  • 10 trofee are în palmares Antonio Conte

