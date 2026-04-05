UTA – Metaloglobus 5-1. FCSB a pierdut primul loc în play-out

UTA a învins-o pe Metaloglobus cu 5-1, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a distrat în meciul de pe teren propriu contra ultimei clasate din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui succes, “Bătrâna Doamnă” a profitat de înfrângerea suferită de FCSB la Botoşani, scor 2-3, şi trece pe primul loc în play-out, ajungând la 28 de puncte, în timp ce formaţia roş-albastră este a doua în play-out, cu 27 de puncte, la egalitate cu Botoşani.

UTA Arad a deschis scorul în minutul 27 al meciului de pe teren propriu cu Pospelov, în timp ce Florin Iacob a majorat diferenţa chiar înainte de pauză, în minutul 44.

În repriza secundă, Hakim Abdallah a înscris şi el, în minutul 61, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri. Şi Marius Coman, jucător care a fost convocat la echipa naţională în premieră, la acţiunea din luna martie, a înscris, în minutul 82, cu un şut din întoarcere.

Metaloglobus a înscris în minutul 86 golul de onoare. Pentru echipa lui Florin Bratu a marcat olandezul Yassine Zakir, cu un şut superb. Pospelov a stabilit scorul final în minutul 90+1, cu o lovitură de cap.