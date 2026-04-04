Gigi Becali a văzut ce schimbare a făcut Mirel Rădoi și l-a sunat pe Mihai Stoica: “De ce a ieșit?”

Mihai Stoica a povestit la o zi după ce FCSB a pierdut cu FC Botoșani ce a discutat cu Gigi Becali la finalul partidei. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că patronul s-a arătat nedumerit de o schimbare efectuată de Mirel Rădoi în minutul 60, atunci când roș-albaștrii încă aveau 2-1.
FCSB a fost învinsă de FC Botoșani în etapa a treia din play-out, în ceea ce a reprezentat primul eșec pentru Mirel Rădoi pe banca formației care a câștigat ultimele două titluri din Liga 1. Roș-albaștrii au condus în două rânduri pe Municipal, însă moldovenii au revenit de fiecare dată și au câștigat cu 3-2 prin golurile marcate de Hervin Ongenda (x2) și Sebastian Mailat.
Gigi Becali, nedumerit după ce l-a văzut pe Octavian Popescu pe teren
Atât după meci, cât și la o zi distanță de la rezultatul final, au apărut reacții din tabăra roș-albastră. Mihai Stoica a fost unul dintre cei care au vorbit, iar printre altele oficialul a dezvăluit și ce discuție a purtat cu Gigi Becali după meci.
Patronul, deși a spus după venirea lui Mirel Rădoi că nu se va băga peste finul său să facă echipa, nu a înțeles de ce David Miculescu a fost scos de pe teren în minutul 60 și înlocuit cu Octavian Popescu. Mihai Stoica a oferit și detalii pentru care a fost luată această decizie.
“Foarte puţin la finalul meciului am discutat. Adică două minute, pentru că trebuia să intre la emisiune. Întreba de ce a ieşit… Toată lumea a sărit în meciul cu Metaloglobus că a ieşit Olaru. Venind după răceală, a făcut semn că nu mai poate să respire. Nu ştiam, din lojă, de ce a ieşit Olaru.
Asta mă întreba Gigi, de ce a ieşit Miculescu. A cerut schimbare pentru că nu mai putea. Jucătorii de gabarit, pe terenuri mai grele… suferă. N-a venit bine nici el de la echipa naţională. N-a fost niciun meci în care să vină bine de la naţională. Se antrenează altfel, e normal. Unii joacă, alţii nu joacă. Unii nu au ritm“, a spus Mihai Stoica la fanatik.ro.
În urma partidei de pe Municipal, FCSB și FC Botoșani au ajuns la același număr de puncte, 27, cele două ocupând primele poziții din play-out. UTA Arad poate deveni noul lider dacă o va învinge pe Metaloglobus duminică.
