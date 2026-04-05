Home | Fotbal | “Ore critice” Ce a scris presa din Grecia după ce Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă!

“Ore critice” Ce a scris presa din Grecia după ce Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 16:26

Comentarii
Ore critice Ce a scris presa din Grecia după ce Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă!

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu (80 de ani), se află în stare gravă la Spitalul Universitar. Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu (57 de ani), vine de urgenţă în România după meciul lui PAOK. PAOK dispută astăzi, de la ora 19:00, primul meci din play-off. Echipa lui Răzvan Lucescu se luptă pentru titlu în anul în care PAOK celebrează 100 de ani de existenţă. PAOK e momentan pe 3, cu 57 de puncte. AEK Atena e pe primul loc, cu 60 de puncte. Olympiacos e pe 2, cu 58 de puncte. Panathinaikos e pe 4, cu 49 de puncte.

Răzvan Lucescu vine de urgenţă în ţară

“Ore critice pentru Mircea Lucescu – «Nu răspunde la tratamente»”, a titrat publicaţia elenă metrosport.gr. “Vă reamintim că săptămâna trecută Mircea Lucescu suferise un infarct, dar starea sa se stabilizase, însă, alaltăieri, Mircea Lucescu a avut nevoie de trei operații de resuscitare pentru a-l stabiliza”, a mai scris publicaţia elenă.

Pe pagina echipei naționale a României a apărut un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Reclamă
Reclamă

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
23:59 5 apr.

23:44 5 apr.

23:35 5 apr.

23:35 5 apr.

23:27 5 apr.

23:21 5 apr.

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
