“Ore critice” Ce a scris presa din Grecia după ce Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă!

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu (80 de ani), se află în stare gravă la Spitalul Universitar. Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mircea Lucescu a fost plasat în comă indusă.
Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu (57 de ani), vine de urgenţă în România după meciul lui PAOK. PAOK dispută astăzi, de la ora 19:00, primul meci din play-off. Echipa lui Răzvan Lucescu se luptă pentru titlu în anul în care PAOK celebrează 100 de ani de existenţă. PAOK e momentan pe 3, cu 57 de puncte. AEK Atena e pe primul loc, cu 60 de puncte. Olympiacos e pe 2, cu 58 de puncte. Panathinaikos e pe 4, cu 49 de puncte.
Răzvan Lucescu vine de urgenţă în ţară
“Ore critice pentru Mircea Lucescu – «Nu răspunde la tratamente»”, a titrat publicaţia elenă metrosport.gr. “Vă reamintim că săptămâna trecută Mircea Lucescu suferise un infarct, dar starea sa se stabilizase, însă, alaltăieri, Mircea Lucescu a avut nevoie de trei operații de resuscitare pentru a-l stabiliza”, a mai scris publicaţia elenă.
Pe pagina echipei naționale a României a apărut un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.
“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.
Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”.
