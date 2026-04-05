Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”

Update 15:05: Simona Halep a venit şi ea cu un mesaj copleşitor pentru Mircea Lucescu.

“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Update 14:30: Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, se întoarce în România pentru a fi alături de tatăl său. Antrenorul lui PAOK va pleca din Grecia după disputarea meciului din prima etapă a play-off-ului contra lui Panathinaikos.

Update 14:05: Pe pagina echipei naționale a României a apărut un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”.



Update 13:55: Mihai Stoichiță a ieșit din spital și a oferit primele declarații după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: "Nu poate vorbi. M-am uitat la el și nimic altceva".

Update 13:00: Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a ajuns și el la Spitalul Universitar de Urgență București.

Update 12:15: La spital și-a făcut apariția și Marius Șumudică, cel care l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu atunci când a evoluat la Rapid.

Update 12:10: După ce starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer a fost mutat la ATI, o parte din familia sa și-a făcut apariția la Spitalul Universitar de Urgențe București. Soția sa, doamna Neli, și nepoata Marilu au ajuns la instituția medicală.

Update 11:50: Potrivit fanatik.ro, care citează surse medicale, Mircea Lucescu s-ar afla în comă. Starea medicală a selecționerului este una gravă, iar medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.

“Facem urmatoarele precizari de interes, ca urmare a atentiei publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie.

Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie. Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar.

Veştile îngrijorătoare au venit chiar dacă sâmbătă fusese o zi mai bună pentru Lucescu, cel care se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineață, astfel că pericolul rămâne pentru fostul selecționer al României. Lui i-a fost montat un nou stent, al cincilea. Lucescu ar urma să rămână internat încă cel puțin o săptămână. Momentan, nu poate fi transportat la un centru medical din afara țării din cauza stării de sănătate.