Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026! Cu câți bani s-a ales argentinianul după succesul de la București

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 16:49

Comentarii
Mariano Navone / Profimedia

Argentinianul Mariano Navone este marele câștigător al Țiriac Open 2026, după o finală disputată împotriva lui Daniel Merida Aguilar, ocupantului locului 136 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportivul sud-american a avut nevoie de peste două ore pentru a-și trece în palmares titlul la București și s-a ales cu o sumă importantă după acest triumf.

Mariano Navone a câștigat duminică finala turneului ATP 250 de la București (Țiriac Open 2026), după o finală impresionantă împotriva lui Daniel Merida Aguilar (136 ATP).

Sportivul din Argentina s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 4-6, 7-5, la capătul unui meci ce a durat două ore și 18 minute. A fost al doilea duel direct dintre cei doi, primul fiind câștigat tot de Navone.

Pentru performanța realizată anul acesta la Țiriac Open, Mariano Navone și-a adjudecat un cec în valoare de 93.175 de euro și 250 de puncte în ierarhia ATP la simplu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
