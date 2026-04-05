Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026! Cu câți bani s-a ales argentinianul după succesul de la București

Argentinianul Mariano Navone este marele câștigător al Țiriac Open 2026, după o finală disputată împotriva lui Daniel Merida Aguilar, ocupantului locului 136 mondial.

Sportivul sud-american a avut nevoie de peste două ore pentru a-și trece în palmares titlul la București și s-a ales cu o sumă importantă după acest triumf.

Mariano Navone a câștigat duminică finala turneului ATP 250 de la București (Țiriac Open 2026), după o finală impresionantă împotriva lui Daniel Merida Aguilar (136 ATP).

Sportivul din Argentina s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 4-6, 7-5, la capătul unui meci ce a durat două ore și 18 minute. A fost al doilea duel direct dintre cei doi, primul fiind câștigat tot de Navone.

Pentru performanța realizată anul acesta la Țiriac Open, Mariano Navone și-a adjudecat un cec în valoare de 93.175 de euro și 250 de puncte în ierarhia ATP la simplu.