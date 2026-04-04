Spitalul Universitar, anunţ de ultim moment despre starea lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu fostul selecţioner

Evoluţia stării de sănătate a fostului antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, care a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, ”este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, transmite Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde Lucescu este internat din 29 martie şi de unde urma să fie externat vineri.

”Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, anunţă sâmbătă dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă.

Spitalul Universitar, anunţ de ultim moment despre starea lui Mircea Lucescu

SUUB precizează va comunica oficial ”orice element de interes public, dacă va fi necesar”, făcând apel la ”respectarea demnităţii şi intimităţii individuale a fiecărui pacient”.

În cursul dimineţii de vineri, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie.