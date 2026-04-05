Nemții au făcut anunțul! De ce depinde transferul lui Daniel Bîrligea la Schalke

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 16:33

Daniel Bîrligea / Sportpictures

Daniel Bîrligea este pe radarul celor de la Schalke 04, formație care este aproape de revenirea pe prima scenă a fotbalului german. Atacantul celor de la FCSB este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Edin Dzeko, care s-ar putea retrage la finalul sezonului.

Presa germană a venit cu noi amănunte în ceea ce privește interesul liderului din Bundesliga 2 și a precizat în ce condiții s-ar putea realiza transferul atacantului român.

Daniel Bîrligea, înlocuitor pentru Edin Dzeko

Edin Dzeko a împlinit 40 de ani în luna martie, iar atacantul se apropie tot mai mult de momentul retragerii din activitate. Vârful trecut pe la mai multe forțe din Europa va lua parte cel mai probabil și la Campionatul Mondial, acolo unde s-a calificat alături de naționala Bosniei.

Cu 6 goluri și 3 pase decisive reușite în liga a doua a Germaniei, acesta este tot mai aproape de promovarea în Bundesliga alături de Schalke. „Minerii” sunt lideri în Bundesliga 2 și își fac deja planurile pentru revenirea în elita fotbalului german.

Mai mult decât atât, Schalke este interesată de serviciile lui Daniel Bîrligea, dar presa din Germania a explicat de ce depinde mutarea atacantului de la FCSB.

Concret, dacă Edin Dzeko va decide să se retragă, atunci conducerea va derula negocierile pentru fotbalistul român cotat în prezent la 4,5 milioane de euro.

  • 3 milioane de euro a fost suma plătită de FCSB pentru Daniel Bîrligea
  • 72 de meciuri, 30 de goluri și 8 assist-uri sunt cifrele sale la campioana României
  • 15 milioane de euro este clauza de reziliere a lui Bîrligea
