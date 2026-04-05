Marian Aliuţă nu s-a abţinut când a auzit că Steaua ar putea promova: “O s-o vândă de 3 ori, ca la Nordis”

Marian Aliuţă (48 de ani), fost jucător la echipa patronată de Gigi Becali, a fost ironic când a auzit că Steaua ar putea primi drept de promovare în Liga 1.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), a anunţat că se va implica personal în rezolvarea situaţiei Stelei. Miruţă a subliniat că nu i se pare corect ca o echipă care obţine pe teren dreptul să joace în Liga 1 să nu poată promova din pricina unei limitări legislative.
Marian Aliuţă, ironic atunci când a auzit că Steaua ar putea primi drept de promovare în Liga 1: “Dacă o mai vând o dată și iar o iau peste 20 de ani înapoi?”
Steaua a obţinut, până acum, de două ori dreptul sportiv de a promova în Liga 1, dar nu a putut evolua în primul eşalon fiindă Legea Sportului stipulează că, pentru a accede în prima ligă, un club trebuie obligatoriu să fie privat. Steaua este un club de drept public. Situaţia s-ar putea rezolva, cel mai uşor, prin schimbarea entităţii juridice. Steaua s-ar putea asocia cu un privat.
Aliuţă a făcut referire la ce s-a întâmplat în trecut cu Gigi Becali. Becali a pierdut definitiv marca Steaua în instanţă.
“Dacă mai vând Steaua o dată și iar o iau peste 20 de ani înapoi? Se poate întâmpla și asta. Cum au făcut ăia de la Nordis, au vândut casa de trei ori”, a spus Marian Aliuţă pentru fanatik.ro.
“De ce nu vine nimeni, Marian? Că se poate întâmpla și una ca asta… Fii atent că acolo e subțire față de ce s-a întâmplat aici. Aici s-au luat bani foarte mulți. S-au făcut niște acte aici. Dar știi ce se întâmplă? E cu privatul. Știi când e războiul cu statul? Nu-l câștigă nimeni. De ce spun? Uită-te în primele sentințe, că toată presa și toată lumea știe. Primele sentințe, câștigate de Gigi la tribunal, câștigate de Gigi la Curtea de Apel și la Înalta Curte i-a luat tot. Degeaba au dat soluții ceilalți judecători care au gândit exact cum este situația de la Craiova. Nu, frate, ai dat echipa unui privat? La revedere!”, i-a răspuns liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, lui Aliuţă, potrivit sursei citate.
- Susţinător al FCSB-ului, Ilie Năstase o cere pe Steaua în prima ligă! Ce a propus: “De asta Ţiriac nu se bagă”
- Fostul antrenor de la FCSB, OUT din Liga 2 după o umilință. Primarul a intervenit: “Așa veți primi și salariul”
- Steaua a obţinut primul succes în play-off, 2-0 cu Chindia. Înlocuitorul lui Adi Popa a dat gol cu călcâiul!
- Steaua, în sfârșit spre prima ligă! „Revoluția” lui Miruță: cinci schimbări majore anunțate de ministru
- Adrian Bumbescu a făcut anunţul pe care toţi fanii Stelei îl aşteptau: “La anul vom avea drept de promovare”