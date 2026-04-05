Marian Aliuţă nu s-a abţinut când a auzit că Steaua ar putea promova: “O s-o vândă de 3 ori, ca la Nordis”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 16:59

Marian Aliuţă, la un meci / Sport Pictures

Marian Aliuţă (48 de ani), fost jucător la echipa patronată de Gigi Becali, a fost ironic când a auzit că Steaua ar putea primi drept de promovare în Liga 1.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), a anunţat că se va implica personal în rezolvarea situaţiei Stelei. Miruţă a subliniat că nu i se pare corect ca o echipă care obţine pe teren dreptul să joace în Liga 1 să nu poată promova din pricina unei limitări legislative.

Steaua a obţinut, până acum, de două ori dreptul sportiv de a promova în Liga 1, dar nu a putut evolua în primul eşalon fiindă Legea Sportului stipulează că, pentru a accede în prima ligă, un club trebuie obligatoriu să fie privat. Steaua este un club de drept public. Situaţia s-ar putea rezolva, cel mai uşor, prin schimbarea entităţii juridice. Steaua s-ar putea asocia cu un privat.

Aliuţă a făcut referire la ce s-a întâmplat în trecut cu Gigi Becali. Becali a pierdut definitiv marca Steaua în instanţă.

“Dacă mai vând Steaua o dată și iar o iau peste 20 de ani înapoi? Se poate întâmpla și asta. Cum au făcut ăia de la Nordis, au vândut casa de trei ori”, a spus Marian Aliuţă pentru fanatik.ro.

“De ce nu vine nimeni, Marian? Că se poate întâmpla și una ca asta… Fii atent că acolo e subțire față de ce s-a întâmplat aici. Aici s-au luat bani foarte mulți. S-au făcut niște acte aici. Dar știi ce se întâmplă? E cu privatul. Știi când e războiul cu statul? Nu-l câștigă nimeni. De ce spun? Uită-te în primele sentințe, că toată presa și toată lumea știe. Primele sentințe, câștigate de Gigi la tribunal, câștigate de Gigi la Curtea de Apel și la Înalta Curte i-a luat tot. Degeaba au dat soluții ceilalți judecători care au gândit exact cum este situația de la Craiova. Nu, frate, ai dat echipa unui privat? La revedere!”, i-a răspuns liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, lui Aliuţă, potrivit sursei citate.

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu