Marian Aliuţă nu s-a abţinut când a auzit că Steaua ar putea promova: “O s-o vândă de 3 ori, ca la Nordis”

Marian Aliuţă (48 de ani), fost jucător la echipa patronată de Gigi Becali, a fost ironic când a auzit că Steaua ar putea primi drept de promovare în Liga 1.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), a anunţat că se va implica personal în rezolvarea situaţiei Stelei. Miruţă a subliniat că nu i se pare corect ca o echipă care obţine pe teren dreptul să joace în Liga 1 să nu poată promova din pricina unei limitări legislative.

Steaua a obţinut, până acum, de două ori dreptul sportiv de a promova în Liga 1, dar nu a putut evolua în primul eşalon fiindă Legea Sportului stipulează că, pentru a accede în prima ligă, un club trebuie obligatoriu să fie privat. Steaua este un club de drept public. Situaţia s-ar putea rezolva, cel mai uşor, prin schimbarea entităţii juridice. Steaua s-ar putea asocia cu un privat.

Aliuţă a făcut referire la ce s-a întâmplat în trecut cu Gigi Becali. Becali a pierdut definitiv marca Steaua în instanţă.

“Dacă mai vând Steaua o dată și iar o iau peste 20 de ani înapoi? Se poate întâmpla și asta. Cum au făcut ăia de la Nordis, au vândut casa de trei ori”, a spus Marian Aliuţă pentru fanatik.ro.