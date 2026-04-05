Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona

Barcelona a învins-o in-extremis pe Atletico Madrid într-un meci crucial în lupta pentru titlu, însă soarta partidei ar fi putut fi alta. În minutul 46, centralul Mateu Busquets Ferrer i-a arătat inițial cartonașul roșu lui Gerard Martin pentru o intrare dură asupra lui Thiago Almada, însă decizia sa a fost schimbată după consultarea monitorului VAR.

Atletico Madrid și Barcelona au oferit un meci care merită cu adevărat eticheta de derby. Au avut loc scene tensionate, un jucător a fost eliminat în persoana lui Nico Gonzalez, iar finalul a fost dramatic, victoria fiind asigurată de golul lui Lewandowski din minutul 87.

Intrarea extrem de dură a lui Gerard Martin “se produce natural”, a spus camera VAR

Totuși, în meci s-a produs și un moment extrem de controversat. În minutul 46, Gerard Martin și Almada au fost angrenați într-un duel pentru o minge, fotbalistul Barcelonei a ajuns primul la balon, însă din inerție a ajuns să calce pe piciorul adversarului său, oferind o imagine extrem de dură.

Esto no ha sido roja para Gerard Martín. Tremendo.

— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 4, 2026

Decizia inițială a centralului Busquets Ferrer a fost clară, cartonașul roșu fiind arătat. Totuși, după consultarea VAR, unde se afla Melaro Lopez, Gerard Martin a primit doar un cartonaș galben, stârnind furia suporterilor de pe Metropolitano și a echipei din Madrid.