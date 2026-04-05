Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona

Barcelona a învins-o in-extremis pe Atletico Madrid într-un meci crucial în lupta pentru titlu, însă soarta partidei ar fi putut fi alta. În minutul 46, centralul Mateu Busquets Ferrer i-a arătat inițial cartonașul roșu lui Gerard Martin pentru o intrare dură asupra lui Thiago Almada, însă decizia sa a fost schimbată după consultarea monitorului VAR.
Atletico Madrid și Barcelona au oferit un meci care merită cu adevărat eticheta de derby. Au avut loc scene tensionate, un jucător a fost eliminat în persoana lui Nico Gonzalez, iar finalul a fost dramatic, victoria fiind asigurată de golul lui Lewandowski din minutul 87.
Intrarea extrem de dură a lui Gerard Martin “se produce natural”, a spus camera VAR
Totuși, în meci s-a produs și un moment extrem de controversat. În minutul 46, Gerard Martin și Almada au fost angrenați într-un duel pentru o minge, fotbalistul Barcelonei a ajuns primul la balon, însă din inerție a ajuns să calce pe piciorul adversarului său, oferind o imagine extrem de dură.
Esto no ha sido roja para Gerard Martín. Tremendo. pic.twitter.com/1NPNWaQQPP
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 4, 2026
Decizia inițială a centralului Busquets Ferrer a fost clară, cartonașul roșu fiind arătat. Totuși, după consultarea VAR, unde se afla Melaro Lopez, Gerard Martin a primit doar un cartonaș galben, stârnind furia suporterilor de pe Metropolitano și a echipei din Madrid.
La miezul nopții, la ora 01:30, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a venit cu înregistrările din camera VAR, arătând cum a fost judecată faza de cel care l-a chemat la monitor pe Busquets Ferrer.
“Îți recomand o reluare pentru a evalua posibila anulare a cartonașului roșu pe care l-ai arătat. Dă-mi un semn când ești la monitor. O să îți arăt în timp real faza, astfel încât să evaluezi acțiunea.
În opinia mea, e o fază la care jucătorul Barcelonei joacă mingea normal, o dinamică normală a jocului, joacă mingea, după care contactul cu fotbalistul lui Atletico se produce natural“, a spus Melaro Lopez, omul din casca lui Busquets Ferrer, potrivit marca.com.
“OK, jucătorul Barcelonei era în controlul mingii, a jucat-o, după care a călcat pe adversar într-o secvență naturală a evenimentelor. Voi anula cartonașul roșu și îi voi arăta un galben“, a spus după centralul.
