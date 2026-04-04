Continuă scandalul, la o zi după infarctul lui Mircea Lucescu. Nemulţumiri la Spitalul Universitar

Continuă scandalul, la o zi după infarctul miocardic acut suferit de Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a rămas internat la Spitalul Universitar, deşi iniţial ar fi trebuit să fie externat în dimineaţa zilei de vineri.

Măsurile au devenit mai aspre la spitalul unde se află internat Mircea Lucescu, conform surselor AntenaSport. Vizitatorii sunt verificaţi înainte să meargă la pacienţii aflaţi în unitatea medicală, pentru a se păstra discreţia.

Continuă scandalul, la o zi după infarctul lui Mircea Lucescu

Măsurile luate au dus la nemulţumirea celorlalţi oameni, care au venit în vizită la pacienţii internaţi la Spitalul Universitar. Paznicii au fost răspândiţi la toate intrările, iar în secţia de cardiologie se intră cu greu, doar în baza unui tabel verificat de personalul unităţii medicale.

Mircea Lucescu a suferit un infarct în timpul unui set de analize pe care îl făcea în dimineaţa zilei de vineri. “Il Luce” a fost mutat ulterior pe secţia USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici), unde este sub atenta supraveghere a medicilor.

În această dimineaţă, Spitalul Universitar a făcut un anunţ cu privire la starea lui Mircea Lucescu. ”Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, anunţă sâmbătă dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă.