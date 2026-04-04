Home | Fotbal | Continuă scandalul, la o zi după infarctul lui Mircea Lucescu. Nemulţumiri la Spitalul Universitar
EXCLUSIV

Continuă scandalul, la o zi după infarctul lui Mircea Lucescu. Nemulţumiri la Spitalul Universitar

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 12:04 / Actualizat: 4 aprilie 2026, 15:18

Comentarii
Spitalul Universitar/ AntenaSport

Continuă scandalul, la o zi după infarctul miocardic acut suferit de Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a rămas internat la Spitalul Universitar, deşi iniţial ar fi trebuit să fie externat în dimineaţa zilei de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Măsurile au devenit mai aspre la spitalul unde se află internat Mircea Lucescu, conform surselor AntenaSport. Vizitatorii sunt verificaţi înainte să meargă la pacienţii aflaţi în unitatea medicală, pentru a se păstra discreţia.

Măsurile luate au dus la nemulţumirea celorlalţi oameni, care au venit în vizită la pacienţii internaţi la Spitalul Universitar. Paznicii au fost răspândiţi la toate intrările, iar în secţia de cardiologie se intră cu greu, doar în baza unui tabel verificat de personalul unităţii medicale.

Mircea Lucescu a suferit un infarct în timpul unui set de analize pe care îl făcea în dimineaţa zilei de vineri. “Il Luce” a fost mutat ulterior pe secţia USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici), unde este sub atenta supraveghere a medicilor.

În această dimineaţă, Spitalul Universitar a făcut un anunţ cu privire la starea lui Mircea Lucescu. ”Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, anunţă sâmbătă dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă.

Reclamă
Reclamă

SUUB precizează va comunica oficial ”orice element de interes public, dacă va fi necesar”, făcând apel la ”respectarea demnităţii şi intimităţii individuale a fiecărui pacient”.

Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
