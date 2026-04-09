“E regretul vieţii mele”. Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Antrenorul i-a adus un ultim omagiu fostului selecţioner, care a decedat la vârsta de 80 de ani.
Marius Şumudică a fost elevul lui Mircea Lucescu la Rapid, cei doi păstrând o relaţie excelentă. “Şumi” a fost extrem de afectat de decesul lui “Il Luce”, care s-a produs marţi, în urma problemelor la inimă cu care acesta s-a confruntat.
Marius Şumudică a ajuns la Arena Naţională, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu, în jurul orei 13:00. Antrenorul a adus o coroană de flori.
“Şumi” a mers şi şi-a sprijinit capul de sicriul lui “Il Luce”, fără să se oprească din plâns. Antrenorul l-a îmbrăţişat ulterior pe Răzvan Lucescu, care a stat toată ziua la Arena Naţională, salutându-i pe toţi cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu tatălui său.
“O săptămână tristă. Am văzut fel de fel de comentarii, că vezi Doamne, săptămâna asta Cerul ar fi deschis. Ar fi nedrept pentru cei care au decedat în altă perioadă. Toată lumea e judecată la fel. Rămân faptele pe care le-ai făcut.
Latura umană, un om extraordinar, oricând a ajutat pe toată lumea, te învăţa să trăieşti, cum să te comporţi şi un om care nu cred că a făcut vreun rău cuiva. Latura profesională, nu ştiu dacă trebuie să o mai amintesc. Dacă s-ar fi născut în altă ţară, i se spunea Sir, Sir Mircea Lucescu, pentru că merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeţi tot ce se întâmplă, pe tot mapamondul, vedeţi ce se întâmplă la fiecare început de joc, momente de reculegere. Asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care ţi-ai pus amprenta asupra acestui fenomen.
Nea Mircea, când te vei ridica sus şi vei fi acolo, să ştii că am rămas aici, sunt un om care te-a iubit, veşnic vei fi în inima mea, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor şi n-o să uit niciodată lucrurile asta.
Am încercat să ajung la spital, nu am reuşit să ajung unde era dânsul, am vorbit puţin cu doctorii, nu mi s-a permis să intru, e regretul vieţii mele, că nu am reuşit să ajung, chiar dacă era în comă indusă“, a declarat Marius Şumudică, la Arena Naţională.
