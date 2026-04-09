“E regretul vieţii mele”. Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Antrenorul i-a adus un ultim omagiu fostului selecţioner, care a decedat la vârsta de 80 de ani.

Marius Şumudică a fost elevul lui Mircea Lucescu la Rapid, cei doi păstrând o relaţie excelentă. “Şumi” a fost extrem de afectat de decesul lui “Il Luce”, care s-a produs marţi, în urma problemelor la inimă cu care acesta s-a confruntat.

Marius Şumudică a ajuns la Arena Naţională, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu, în jurul orei 13:00. Antrenorul a adus o coroană de flori.

“Şumi” a mers şi şi-a sprijinit capul de sicriul lui “Il Luce”, fără să se oprească din plâns. Antrenorul l-a îmbrăţişat ulterior pe Răzvan Lucescu, care a stat toată ziua la Arena Naţională, salutându-i pe toţi cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu tatălui său.

“O săptămână tristă. Am văzut fel de fel de comentarii, că vezi Doamne, săptămâna asta Cerul ar fi deschis. Ar fi nedrept pentru cei care au decedat în altă perioadă. Toată lumea e judecată la fel. Rămân faptele pe care le-ai făcut.