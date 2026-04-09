“E regretul vieţii mele”. Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 14:06

E regretul vieţii mele. Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Marius Şumudică, devastat de durere la priveghiul lui Mircea Lucescu/ AntenaSport

Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Antrenorul i-a adus un ultim omagiu fostului selecţioner, care a decedat la vârsta de 80 de ani.

Marius Şumudică a fost elevul lui Mircea Lucescu la Rapid, cei doi păstrând o relaţie excelentă. “Şumi” a fost extrem de afectat de decesul lui “Il Luce”, care s-a produs marţi, în urma problemelor la inimă cu care acesta s-a confruntat.

Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Marius Şumudică a ajuns la Arena Naţională, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu, în jurul orei 13:00. Antrenorul a adus o coroană de flori.

“Şumi” a mers şi şi-a sprijinit capul de sicriul lui “Il Luce”, fără să se oprească din plâns. Antrenorul l-a îmbrăţişat ulterior pe Răzvan Lucescu, care a stat toată ziua la Arena Naţională, salutându-i pe toţi cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu tatălui său.

“O săptămână tristă. Am văzut fel de fel de comentarii, că vezi Doamne, săptămâna asta Cerul ar fi deschis. Ar fi nedrept pentru cei care au decedat în altă perioadă. Toată lumea e judecată la fel. Rămân faptele pe care le-ai făcut.

Latura umană, un om extraordinar, oricând a ajutat pe toată lumea, te învăţa să trăieşti, cum să te comporţi şi un om care nu cred că a făcut vreun rău cuiva. Latura profesională, nu ştiu dacă trebuie să o mai amintesc. Dacă s-ar fi născut în altă ţară, i se spunea Sir, Sir Mircea Lucescu, pentru că merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeţi tot ce se întâmplă, pe tot mapamondul, vedeţi ce se întâmplă la fiecare început de joc, momente de reculegere. Asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care ţi-ai pus amprenta asupra acestui fenomen.

Nea Mircea, când te vei ridica sus şi vei fi acolo, să ştii că am rămas aici, sunt un om care te-a iubit, veşnic vei fi în inima mea, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor şi n-o să uit niciodată lucrurile asta.

Am încercat să ajung la spital, nu am reuşit să ajung unde era dânsul, am vorbit puţin cu doctorii, nu mi s-a permis să intru, e regretul vieţii mele, că nu am reuşit să ajung, chiar dacă era în comă indusă“, a declarat Marius Şumudică, la Arena Naţională.

Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demolezeExasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

A murit în braţele mamei în parcarea unui centru comercial din Craiova
A murit în braţele mamei în parcarea unui centru comercial din Craiova
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
VIDEODan Şucu şi jucătorii Rapidului l-au omagiat pe Mircea Lucescu. Imagini emoţionante pe Arena Naţională
Specialiştii au anunţat care sunt faboritele la câştigarea Ligii Campionilor
Anghel Iordănescu, copleşit de durere, i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “Un titan al fotbalului”
Anunţul lui “U” Cluj despre Dan Nistor, după ieşirea în decor de la meciu cu Rapid
Noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Cătălin Predoiu
Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Ce i-a cerut doctorului, de pe patul de spital
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 6 Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit