Noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Cătălin Predoiu

Noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor de Interne, a anunţat că s-au pornit demersurile pentru ca noua arenă din Ştefan cel Mare să se numească “Dinamo – Mircea Lucescu”.
Cătălin Predoiu a depus o coroană de flori la Arena Naţională, acolo unde este depus şi azi sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu. Ministrul a venit la stadion însoţit de preşedintele CS Dinamo, Cătălin Popa.
“Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga suflare a Ministerului şi a clubului Dinamo, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea sa din această lume.
A revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în ţara noastră, cât şi în fotbalul mondial, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo “Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi linişte pe marele Mircea Lucescu”, a declarat Cătălin Predoiu, la Arena Naţională.
După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.
Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.
Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner se afla internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un infarct.
