Anghel Iordănescu, copleşit de durere, i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “Un titan al fotbalului”

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 14:31

Comentarii
Anghel Iordănescu a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fiind însoţit de Edi Iordănescu. Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui “Il Luce” a fost depus şi azi la Arena Naţională, înmormântarea urmând să aibă loc vineri, la cimitirul Bellu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anghel Iordănescu şi-a exprimat regretul uriaş pe care îl are, după decesul lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

Anghel Iordănescu a adus o coroană de flori lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Vizibil emoţionat, fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”, pentru întreaga sa carieră fabuloasă.

“Dumnezeu să-l odihnească în pace şi în linişte, iar familia, Răzvan, doamna Neli şi toţi ceilalţi, să treacă cu bine peste acest moment dificil. Pentru mine, este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc. Fotbalul românesc pierde astăzi un fost mare tricolor, un jucător de excepţie, dar în acelaşi timp, şi unul dintre antrenorii cu care noi toţi ne-am mândri.

Ne-a adus multe satisfacţii, bucurii, şi din acest punct de vedere, îl consider înţeleptul fotbalului românesc. I-au trecut prin mână generaţii de fotbaliştii, i-a format, i-a educat, pentru că Mircea Lucescu a avut întotdeauna grijă ca fotbaliştii de mare talent să aibă şi o educaţie aleasă. Cred, sincer, că noi toţi, cei care ne luăm la revedere de la Mircea Lucescu, cu siguranţă nu o să-l uităm niciodată. Respect şi recunoştinţă, Mircea Lucescu, drum lin printre îngeri, Dumnezeu să-l odihnească în pace“, a declarat Anghel Iordănescu.

Reclamă
Reclamă

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit îşi pot lua rămas bun până joi la ora 20.00. Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demolezeExasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Observator
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Fanatik.ro
15:20

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! FCSB şi Dinamo au sosit în acelaşi timp
14:57

VIDEODan Şucu şi jucătorii Rapidului l-au omagiat pe Mircea Lucescu. Imagini emoţionante pe Arena Naţională
14:39

Specialiştii au anunţat care sunt favoritele la câştigarea Ligii Campionilor
14:06

VIDEO“E regretul vieţii mele”. Marius Şumudică a plâns în hohote lângă sicriul lui Mircea Lucescu
13:57

Anunţul lui “U” Cluj despre Dan Nistor, după ieşirea în decor de la meciu cu Rapid
12:39

Noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Cătălin Predoiu
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 6 Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit