Anghel Iordănescu, copleşit de durere, i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “Un titan al fotbalului”

Anghel Iordănescu a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fiind însoţit de Edi Iordănescu. Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui “Il Luce” a fost depus şi azi la Arena Naţională, înmormântarea urmând să aibă loc vineri, la cimitirul Bellu.

Anghel Iordănescu şi-a exprimat regretul uriaş pe care îl are, după decesul lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

Anghel Iordănescu i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Anghel Iordănescu a adus o coroană de flori lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Vizibil emoţionat, fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”, pentru întreaga sa carieră fabuloasă.

“Dumnezeu să-l odihnească în pace şi în linişte, iar familia, Răzvan, doamna Neli şi toţi ceilalţi, să treacă cu bine peste acest moment dificil. Pentru mine, este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc. Fotbalul românesc pierde astăzi un fost mare tricolor, un jucător de excepţie, dar în acelaşi timp, şi unul dintre antrenorii cu care noi toţi ne-am mândri.

Ne-a adus multe satisfacţii, bucurii, şi din acest punct de vedere, îl consider înţeleptul fotbalului românesc. I-au trecut prin mână generaţii de fotbaliştii, i-a format, i-a educat, pentru că Mircea Lucescu a avut întotdeauna grijă ca fotbaliştii de mare talent să aibă şi o educaţie aleasă. Cred, sincer, că noi toţi, cei care ne luăm la revedere de la Mircea Lucescu, cu siguranţă nu o să-l uităm niciodată. Respect şi recunoştinţă, Mircea Lucescu, drum lin printre îngeri, Dumnezeu să-l odihnească în pace“, a declarat Anghel Iordănescu.