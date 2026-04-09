Anunţul lui “U” Cluj despre Dan Nistor, după ieşirea în decor de la meciu cu Rapid

Conducerea lui U Cluj a anunţat că situaţia este una calmă la echipă, după ieşirea în decor a lui Dan Nistor (37 de ani) de la finalul meciului cu Rapid, câştigat de “Şepcile Roşii” cu 2-1, pe Giuleşti.

Nemulţumit că a fost schimbat chiar înainte de pauză de Cristiano Bergodi, mijlocaşul a ameninţat că va avea o discuţie cu oficialii ardelenilor.

Anunţul lui U Cluj despre Dan Nistor

La finalul partidei, Nistor i-a acuzat pe jucătorii Rapidului că “îşi bat joc de club”. Mijlocaşul a fost criticat de mai mulţi oameni de fotbal după ce a ales să critice jucătorii unei rivale.

“Toată lumea este foarte bine, mai ales când rezultatele sunt unele bune. Nu există nicio problemă. Dan Nistor mai are un an contract și inclusiv el este bine acum. Nu există niciun fel de problemă legată de acea situație de la meciul cu Rapid”, a spus Radu Constantea citat de digisport.ro.

Dan Nistor a ajuns la începutul anului 2023 la Universitatea Cluj și şi-a trecut în cont 37 de goluri și 27 de asisst-uri în cele 127 de meciuri adunate.