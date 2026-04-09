Dan Şucu şi jucătorii Rapidului l-au omagiat pe Mircea Lucescu. Imagini emoţionante pe Arena Naţională

Fotbaliştii şi componenţii staffurilor tehnic şi administrativ ale clubului FC Rapid au venit, miercuri, la Arena Naţională acolo unde i-au adus un ultim omagiu fostului selecţioner Mircea Lucescu, decedat marţi seara la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti.
Jucătorii îmbrăcaţi toţi în negru au venit cu coroane de flori şi lumânări şi s-au recules pentru câteva minute la căpătâiul fostului selecţioner.
Rapidiştii l-au omagiat pe Mircea Lucescu
Acţionarii clubului, Dan Şucu şi Victor Angelescu, precum şi antrenorul Constantin Gâlcă au prezentat condoleanţe fiului lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, şi celorlalţi membri ai familiei prezenţi la Arena Naţională.
La ieşirea din stadion, acţionarul Victor Angelescu a declarat că Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru gruparea giuleşteană.
“E o zi grea, am venit să îi aducem un ultim omagiu celui mai mare antrenor român. E o zi tristă pentru tot fotbalul românesc şi nu numai. Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru Rapid, pentru Dinamo, pentru echipa naţională şi întreg fotbalul românesc. E o mare pierdere, condoleanţe familiei şi apropiaţilor. Pentru noi, cei de la Rapid, Mircea Lucescu va rămâne veşnic în inimile noastre”, a menţionat el.
“În ultimul an a avut mai multe supărări, iar ratarea calificării echipei naţionale la Cupa Mondială cred eu că l-au afectat şi a ajuns să moară mai repede decât ar fi trebuit. Lucescu a fost un om care a pus în slujba fotbalului tot ce a avut el. Iar acum, din păcate, nu mai este printre noi”, a mai spus Angelescu.
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, este depus de miercuri la Arena Naţională, suporterii şi iubitorii fotbalului putând să îi aducă un omagiu marelui antrenor până tîn această seară la ora 20:00.
Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost aşezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naţionale. La căpătâiul fostului selecţioner a fost aşezată o fotografie a acestuia şi o coroană albă de flori, iar în stânga şi dreapta se află patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.
Conform programului anunţat de Federaţia Română de Fotbal, ceremoniile funerare se vor desfăşura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate şi protocol.
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri
Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi. Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.
Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.
Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.
Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.
Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.
Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.
