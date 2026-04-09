Dan Şucu şi jucătorii Rapidului l-au omagiat pe Mircea Lucescu. Imagini emoţionante pe Arena Naţională

Fotbaliştii şi componenţii staffurilor tehnic şi administrativ ale clubului FC Rapid au venit, miercuri, la Arena Naţională acolo unde i-au adus un ultim omagiu fostului selecţioner Mircea Lucescu, decedat marţi seara la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti.

Jucătorii îmbrăcaţi toţi în negru au venit cu coroane de flori şi lumânări şi s-au recules pentru câteva minute la căpătâiul fostului selecţioner.

Rapidiştii l-au omagiat pe Mircea Lucescu

Acţionarii clubului, Dan Şucu şi Victor Angelescu, precum şi antrenorul Constantin Gâlcă au prezentat condoleanţe fiului lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, şi celorlalţi membri ai familiei prezenţi la Arena Naţională.

La ieşirea din stadion, acţionarul Victor Angelescu a declarat că Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru gruparea giuleşteană.

“E o zi grea, am venit să îi aducem un ultim omagiu celui mai mare antrenor român. E o zi tristă pentru tot fotbalul românesc şi nu numai. Mircea Lucescu a însemnat enorm pentru Rapid, pentru Dinamo, pentru echipa naţională şi întreg fotbalul românesc. E o mare pierdere, condoleanţe familiei şi apropiaţilor. Pentru noi, cei de la Rapid, Mircea Lucescu va rămâne veşnic în inimile noastre”, a menţionat el.