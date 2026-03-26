Atmosferă incendiară înainte de Turcia – România! Fanii turci au pregătit o scenografie specială

România joacă la Istanbul împotriva Turciei în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Pe stadionul celor de la Besiktas, aproximativ 40.000 de turci creează o atmosferă incendiară pentru a-i încuraja pe jucătorii lui Vicenzo Montella.
Echipa lui Mircea Lucescu este susţinută şi ea de peste 3000 de suporteri români care au făcut deplasarea la Istanbul. Câştigătoarea acestui meci va juca împotriva câştigătoarei meciului dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.
Atmosferă de meci mare la Turcia – România
Pentru meciul cu România, fanii turci au pregătit o scenografie impresionantă pentru a încuraja echipa naţională. La tribuna a doua au apărut două bannere uriaşe. În primul se află actualii jucători ai lui Vicenzo Montella. Pe celălalt banner se află jucătorii din naţionala Turciei care au ajuns până în semifinalele World Cup 2002. (VEZI ÎN GALERIA FOTO IMAGINI CU SCENOGRAFIA TURCILOR)
Mesajul din spate este: “Acelaşi spirit, aceeaşi atmosferă”.
Echipele de start în Turcia – România:
- Turcia (4-2-3-1): Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturgoglu.
Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Can Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan.
Selecţioner: Vincenzo Montella.
- România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, I. Hagi, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă.
Rezerve: Aioani, Popescu, Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu.
Selecţioner: Mircea Lucescu.
Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii ar da piept, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Dacă tricolorii vor reuşi să îşi îndeplinească visul de a merge la Mondialul american, ar avea parte de o grupă accesibilă la prima vedere, cu Statele Unite, Paraguay şi Australia.
Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026
- Nicolae Stanciu a lovit bara în Turcia – România! Ocazie uriaşă pentru tricolori la Istanbul
- Arda Guler, pasă de geniu în Turcia – România! Kadioglu a deschis scorul după un assist superb al vedetei de la Real Madrid
- 3.000 de români au invadat Piaţa Taksim, cu Budescu în frunte, înainte de Turcia – România
- Cu un ochi pe Slovacia – Kosovo (21.45). Programul meciurilor de astăzi din barajul pentru Mondial