Atmosferă incendiară înainte de Turcia – România! Fanii turci au pregătit o scenografie specială

România joacă la Istanbul împotriva Turciei în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Pe stadionul celor de la Besiktas, aproximativ 40.000 de turci creează o atmosferă incendiară pentru a-i încuraja pe jucătorii lui Vicenzo Montella.

Echipa lui Mircea Lucescu este susţinută şi ea de peste 3000 de suporteri români care au făcut deplasarea la Istanbul. Câştigătoarea acestui meci va juca împotriva câştigătoarei meciului dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Atmosferă de meci mare la Turcia – România

Pentru meciul cu România, fanii turci au pregătit o scenografie impresionantă pentru a încuraja echipa naţională. La tribuna a doua au apărut două bannere uriaşe. În primul se află actualii jucători ai lui Vicenzo Montella. Pe celălalt banner se află jucătorii din naţionala Turciei care au ajuns până în semifinalele World Cup 2002. (VEZI ÎN GALERIA FOTO IMAGINI CU SCENOGRAFIA TURCILOR)

Mesajul din spate este: “Acelaşi spirit, aceeaşi atmosferă”.

Echipele de start în Turcia – România: