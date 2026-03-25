Turcia – România LIVE TEXT (joi, 19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026

Aceasta va fi a noua întâlnire directă dintre Turcia şi România şi cele două selecţionate şi-au împărţit victoriile, câte două de fiecare parte, alte patru meciuri fiind încheiate la egalitate.

Mobilizarea este una generală înainte de duelul de pe stadionul lui Beşiktaş. Generaţia de Aur va fi reprezentantă la Istanbul de Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adi Ilie şi Tibor Selymes.

Mircea Lucescu, pe banca României

Din fericire, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu a fost una care i-a permis să fie pe banca României la partida contra selecţionatei pe care a condus-o în perioada 2017-2019.

“Când doctorii mi-au spus că pot antrena, m-am concentrat pe ce trebuie să fac pentru România. Am vorbit cu federaţia şi ei mi-au spus că nu pot găsi o soluţie. Nu sunt în cea mai bună formă şi aş fi făcut un pas în spate dacă exista altă opţiune. Dar insist: nu pot pleca precum un laş. Trebuie să credem în şansa noastră”, a declarat Mircea Lucescu, pentru The Guardian.

Echipele probabile la Turcia – România

Turcia (4-6-0): Cakir – Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu – Bariş, Ismail, Orkun, Chalhanoglu, Yildiz, Guler

România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu – Hagi, R. Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Lotul superior al Turciei

Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.

În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

Portari: Ionuț RADU (8 milioane de euro), Marian AIOANI (1,3 milioane de euro), Mihai POPA (500.000 de euro);

Fundaşi: Andrei RAȚIU (18 milioane de euro), Deian SORESCU (1,8 milioane de euro), Radu DRĂGUȘIN (20 de milioane de euro), Andrei BURCĂ (1,8 milioane de euro), Virgil GHIȚĂ (2 milioane de euro), Adrian RUS (1,2 milioane de euro), Andrei COUBIȘ (100.000 de euro), Nicușor BANCU (1 milion de euro), Kevin CIUBOTARU (400.000 de euro);

Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (2 milioane de euro), Vlad DRAGOMIR (2 milioane de euro), Răzvan MARIN (3,5 milioane de euro), Nicolae STANCIU (2 milioane de euro), Florin TĂNASE 2,3 milioane de euro), Ianis HAGI (1,8 milioane de euro), Dennis MAN (13 milioane de euro), Alexandru DOBRE (2,8 milioane de euro), Valentin MIHĂILĂ (2,8 milioane de euro), Claudiu PETRILA (2,5 milioane de euro), Ștefan BAIARAM (4,5 milioane de euro);

Atacanţi: Daniel BÎRLIGEA (4,5 milioane de euro), David MICULESCU (2,5 milioane de euro), Marius COMAN (550.000 de euro).

Arbitru de top la Turcia – România

François Letexier este arbitrul care a fost desemnat să conducă duelul crucial dintre Turcia şi România, din semifinalele barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Acesta a condus finala EURO 2024, dintre Spania şi Anglia, şi i-a mai condus pe tricolori în trei rânduri, meciuri în care am înregistrat două victorii şi un egal.

Ultimul meci în care România l-a avut la centru pe François Letexier a fost cel cu Israel, disputat în noiembrie 2023. Conduşi de Edi Iordănescu, jucătorii noştri se impuneau cu 2-1 şi obţineau calificarea matematică la EURO 2024.

Informaţii pentru fani

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi steguleţe din partea reprezentanţilor FRF.

Este important de ştiut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spaţiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieţei Taksim şi pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparţine gazdelor, iar orele sunt recomandate de autorităţile locale.