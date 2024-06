Slovacia - România, LIVE TEXT miercuri, ora 19:00! "Tricolorii", la un pas de o calificare istorică în "optimile" EURO 2024 - Antena Sport

România şi Slovacia s-au duelat ultima dată în 2013, într-un meci amical care s-a încheiat la egalitate. De asemenea, cele două formaţii s-au întâlnit ultima dată, într-un meci oficial, în septembrie 2009. Atunci, „tricolorii” se impuneau categoric în preliminariile pentru EURO 2000.

Echipele probabile:

Slovacia : Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Boženík, Haraslín

: Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Boženík, Haraslín Selecționer : Francesco Calzona

: Francesco Calzona România : Niță – Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă – Drăguş

: Niță – Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă – Drăguş Selecționer: Edi Iordănescu

„Pregătiţi-vă, drumul continuă!” Edi Iordănescu, mesaj de luptă înainte de Slovacia – România

Edi Iordănescu a transmis un mesaj de luptă, înainte de Slovacia – România, duelul decisiv de la EURO 2024. Selecţionerul le-a transmis fanilor să se pregătească, deoarece „tricolorii” nu îşi vor încheia parcursul la turneul final, după meciul cu Slovacia.

„Suntem în faţa unui moment istoric pentru echipa naţională, un moment special. În faţa celui mai frumos moment al carierelor noastre. Suntem pregătiţi să primim acest moment cu bucurie, entuziasm, echilibru dar şi cu mare responsabilitate.

Această echipă are o identitate, oamenii încep să o înveţe. După calificarea care a venit, după mult timp, unul dintre cele mai mari câştiguri este că ne-au regăsit spiritul şi ne-am recâştigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de suporterii echipei naţionale. Sunt lucruri pe care le-am câştigat, trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să învăţăm să ţinem de lucrurile bune.

Pregătiţi-vă! Drumul continuă. (N.r. Ce făceai în vara anului 2000) Trăiam cu sufletul la gură, la mine în familie echipa naţională reprezintă enorm. Am crescut cu asta. Trăiam cu entuziasm fiecare moment, acum dacă sunt aici, sunt în fruntea responsabilităţii, toate resursele mele le pun pentru acest pas, ieşirea din grupe, aşa cum ne-am propus.

(N.r. Despre Slovacia) Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final, îmi asum ce spun. Are un antrenor care are o şcoală solidă în spate, îl respect şi îl apreciez. Echipa e foarte echilibrată, matură, cu experienţă, ştie ce înseamnă un turneu final. Are şi o zi în plus faţă de noi, dar mâine nu mai e vorba de oboseală, de presiune, e vorba doar de inima mare a naţionalei care trebuie să bată cu tărie. Nu vedem alt scenariu.