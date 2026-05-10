Ce paradox în Norvegia! Eliminarea din cupă a ajutat o echipă să se califice în cupele europene

Fotbalul poate oferi uneori povești intrigante și mai mult decât atât, chiar paradoxale, iar ce s-a întâmplat în Norvegia e un exemplu elocvent în acest sens. Lillestrom, formație venită la începutul anului din eșalonul secund, va juca în vară în preliminariile Europa League, deși în luna martie a fost eliminată din cupă. Situația e însă mai complexă decât pare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalul norvegian se desfășoară de-a lungul unui an calendaristic, nu din vară până în primăvară, așa cum se întâmplă în majoritatea campionatelor cunoscute de pe “bătrânul continent”. În ceea ce privește Cupa Norvegiei, situația stă diferit, pentru că într-un singur an se dispută practic două turnee care contează pentru același viitor sezon european.

Formatul Cupei Norvegiei, unul inedit

Cum arată formatul Cupei Norvegiei? Pentru preliminariile cupelor europene dintr-un anumit sezon, acțiunea în primul turneu de cupă începe undeva din luna aprilie a anului precedent, iar cea din al doilea în august. Mai exact, prima iterație din Cupa Norvegiei care contează pentru sezonul european 2026/27 a început în aprilie 2025 și s-a încheiat în decembrie. A doua a început în august 2025 și s-a terminat în mai 2026.

Nu ambele câștigătoare de cupă merg însă în teorie în cupele europene, ci cea care se impune într-o super-finală disputată între cele două formații care au ieșit victorioase în respectivele iterații.

Primul turneu de cupă a fost câștigat de Lillestrom, un succes fabulos pentru o echipă care atunci se afla în liga a doua, urmând să promoveze imediat după. Ulterior, în a doua iterație, a venit rezultatul care indică paradoxul din Norvegia.