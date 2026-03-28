Confuzie totală! Cum s-au prezentat SUA și Belgia într-un amical? Fanilor le-a fost greu să le distingă

Andrei Nicolae Publicat: 28 martie 2026, 23:08

Belgia și SUA, într-un amical / Getty Images

Statele Unite ale Americii și Belgia au disputat sâmbătă seara un meci amical în perioada destinată pauzei internaționale, însă jocul celor două echipe a trecut în plan secund. Aspectul care le-a atras cel mai mult atenția fanilor a fost modul în care s-au prezentat pe teren cele două naționale, care au purtat echipamente extrem de greu de distins unele față de altele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul lunii martie este marcat atât de meciuri decisive pentru calificarea la Cupa Mondială, cât și de partide de pregătire ale echipelor care sunt deja calificate la turneul final din America de Nord. În cea de-a doua categorie se încadrează duelul disputat la Atlanta dintre Statele Unite ale Americii, una dintre gazdele Mondialului, și Belgia.

Culoarea tricourilor, marea problemă din SUA – Belgia

Încă de dinainte ca meciul să înceapă, fanii și-au dat seama că o să le fie dificil să urmărească meciul dintr-un motiv simplu: echipele aveau echipamente extrem de similare.

Concret, SUA au purtat tricouri cu dungi alb-roșii și șorturi albastre, în timp ce Belgia un tricou cu o nuanță deschisă de albastru și roșu, plus șorturi albe. Dacă la nivelul gazonului jucătorii au putut să își dea seama mai ușor, din tribune situația arăta în felul următor:

Reclamă
Reclamă

La momentul redactării acestui articol, Belgia conduce SUA cu 3-1, după golurile marcate de Debast, Onana și De Ketelaere. Pentru gazda de la Mondial a marcat McKennie.

Reclamă
Recomandări

Cine e de vină pentru ratarea calificării României la Cupa Mondială?

Citește și:
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Andrei Borza îi ia locul lui Nicușor Bancu la echipa națională! Ce îi lipsește fundașului Rapidului pentru a deveni un fotbalist de top
“S-a scris istorie”. Reacția EHF, după ce Gloria Bistrița s-a calificat fabulos în sferturile Champions League
Florin Prunea, acuzaţii grave la adresa lui Mihai Stoichiţă: “Are salariu de la alt club”. Cere o schimbare majoră în FRF
Florin Prunea a răbufnit în direct: “Ce să căutăm noi la Campionatul Mondial?”. Marea sa nemulțimire
Mihai Stoica a anunţat ce jucători se pregătesc să plece de la FCSB: “Ar trebui să ne gândim să îi lăsăm”
VideoJurnal Antena Sport | Încă un pole pentru Kimi
VideoJurnal Antena Sport | București, capitala tenisului
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 4 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
