Jucătorul care a suferit o dublă fractură, de tibie şi peroneu, primul interviu după operaţie! Cum arată piciorul lui

Bogdan Stănescu Publicat: 15 mai 2026, 15:05

Alexandru Gîţ / captura video YouTube Voluntari

Alexandru Gîţ (28 de ani), fotbalistul lui FC Voluntari, care a suferit o dublă fractură, de tibie şi peroneu, a oferit primul interviu, pentru conturile de socializare ale clubului ilfovean, după ce a fost operat.

Alexandru Gîţ ar urma să lipsească de pe teren 7-8 luni în urma accidentării cumplite suferite la un meci de campionat cu FC Bihor.

Alexandru Gîţ, după ce a fost operat: “Petrec timp cu familia. Recuperez tot timpul pe care nu l-am avut până acum”

“Mă recuperez. Am răbdare şi petrec timp cu familia. Recuperez tot timpul pe care nu l-am avut până acum, acum e din plin.

(n.r: Cum trec zilele astea?) Multă joacă cu Noah (n.r: băieţelul lui). El nu înţelege, din fericire, ce se întâmplă. Pentru el e o joacă continuă totul. Asta mă ajută să trec mai uşor peste. De când m-am externat din spital, trece mult mai uşor totul”, a declarat Alexandru Gîţ, pentru conturile de socializare ale lui FC Voluntari.

Alexandru Gîţ se deplasează cu ajutorul cîrjelor după accidentarea cumplită. El speră ca recuperarea să decurgă bine şi să revină repede pe teren.

