Jucătorul care a suferit o dublă fractură, de tibie şi peroneu, primul interviu după operaţie! Cum arată piciorul lui

Alexandru Gîţ (28 de ani), fotbalistul lui FC Voluntari, care a suferit o dublă fractură, de tibie şi peroneu, a oferit primul interviu, pentru conturile de socializare ale clubului ilfovean, după ce a fost operat.

Alexandru Gîţ ar urma să lipsească de pe teren 7-8 luni în urma accidentării cumplite suferite la un meci de campionat cu FC Bihor.

Alexandru Gîţ, după ce a fost operat: “Petrec timp cu familia. Recuperez tot timpul pe care nu l-am avut până acum”

“Mă recuperez. Am răbdare şi petrec timp cu familia. Recuperez tot timpul pe care nu l-am avut până acum, acum e din plin.

(n.r: Cum trec zilele astea?) Multă joacă cu Noah (n.r: băieţelul lui). El nu înţelege, din fericire, ce se întâmplă. Pentru el e o joacă continuă totul. Asta mă ajută să trec mai uşor peste. De când m-am externat din spital, trece mult mai uşor totul”, a declarat Alexandru Gîţ, pentru conturile de socializare ale lui FC Voluntari.