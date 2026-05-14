Un fost jucător la Arsenal, atacat de un bărbat din cauza unei postări de pe Instagram de acum un an

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 14:52

Lucas Torreira joacă la Galatasaray din 2022 / Getty Images

Celebritatea nu este mereu de bun augur. A simțit-o pe pielea lui Lucas Torreira, fostul jucător de la Arsenal, aflat la Galatasaray din 2022. Fotbalistul uruguayan a fost lovit cu pumnul în față de un bărbat când se afla la un hotel de 5 stele pentru un meci de tenis cu niște prieteni.

Torreira a povestit că tocmai făcuse poză cu un fan, când l-a văzut pe acest bărbat în timp ce venea spre el. Jucătorul a crezut că și acesta dorea o poză, însă s-a trezit cu o lovitură de pumn în față. „Nu-l mai văzusem niciodată” a spus Torreira.

Torreira, lovit de un bărbat

Explicația pentru acest incident bizar a venit după ce atacatorul le-a povestit anchetatorilor de ce „îl urăște” pe Torreira, conform Bosuna Tiklama. Jucătorul a confirmat că-l va da în judecată pe atacator.

„Aveam sentimente neîmpărtășite pentru o femeie, iar pentru că se simțea inconfortabil din cauza mea, obținuse anterior un ordin de restricție împotriva mea. Nu am încălcat niciodată acel ordin de restricție. Totuși, am început să dezvolt o ură față de Lucas Torreira după ce, în urmă cu un an, am văzut pe Instagram fotografii cu femeia de care eram îndrăgostit alături de el.

Eu am scris postările despre Torreira pe contul meu de Twitter. Motivul pentru care le-am scris a fost ura pe care o simțeam față de el. Acum, după ce am văzut pe Instagram postarea lui Torreira și a familiei sale și am aflat că se află la Rixos Hotel, am mers acolo cu un taxi comercial, al cărui număr nu mi-l amintesc, într-un moment de furie, cu intenția de a-i face rău lui Torreira.

În momentul în care l-am văzut, l-am lovit o singură dată cu pumnul în față” le-a povestit bărbatul anchetatorilor.

 
