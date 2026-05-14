Denis Drăguş, două oferte uriaşe după plecarea de la Gaziantep. Unde poate ajunge atacantul dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş (26 de ani) nu duce lipsă de oferte, după ce s-a despărţit de Gaziantep. Atacantul român şi-a încheiat împrumutul la formaţia lui Mirel Rădoi şi a revenit la Trabzonspor.
Adrian Ilie a dezvăluit că Denis Drăguş ar putea ajunge în Germania, în vară. Trabzonspor ar urma să-l împrumute din nou pe atacantul român, care mai are contract cu turcii încă două sezoane.
Denis Drăguş, două oferte uriaşe după plecarea de la Gaziantep
“Lasă că se găsește soluție. Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii. Pleacă în Germania împrumut. Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție.
El știe, că am vorbit. Eu lucrez cu oamenii pe care i-am adus și am vorbit și cu el. Caută o soluție exact așa să meargă împrumut un an de zile. Se potrivește mai mult în Germania decât în Turcia, din punctul meu de vedere“, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.
De asemenea, şi Marius Şumudică a oferit detalii despre situaţia lui Denis Drăguş. Antrenorul a dezvăluit că atacantul, care este şi finul lui, are ofertă din Arabia Saudită, pe salariu de 1,5 milioane de dolari pe sezon şi nu se pune problema ca el să vină la FCSB. “Şumi” a mai transmis că lui Drăguş îi va fi dificil să se impună la echipa de care aparţine, Trabzonspor.
“În momentul de față își dorește foarte mult să se întoarcă la Trabzon. Eu cred că Trabzon nu îl va opri. (n.r. – Există vreo șansă ca el să vină la FCSB, dacă Gigi pune banii jos?) Denis are salariu 1.575.000 pe an. El mai are de luat 3.150.000 pe doi ani. Cine poate să îi dea banii ăștia în România? Păi pentru banii ăștia aș alerga pe pistă după avioane că e aproape aeroportul la Trabzon lângă stadion. Unde să ia 3 milioane?
Ce pot eu să spun e că are o ofertă de 1.500.000 dolari de la o echipă din Arabia Saudită. Asta știu clar. Dar nu știu cum pot arabii să îl scoată de la Trabzon. Are o ofertă clară, o echipă care îi dă 1.500.000 de dolari”, a declarat şi Marius Şumudică.
