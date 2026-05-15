Raul Opruţ a semnat! Anunţul despre unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo

Clubul Dinamo a anunţat că Raul Opruţ (28 de ani) şi-a prelungit contractul cu formaţia din Ştefan cel Mare până în vara anului 2029.
Cotat la 1.7 milioane de eureo de către transfermarkt.com, Raul Opruţ e unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo. Opruţ a evoluat în 38 de meciuri în campionat, reuşing 5 goluri şi 2 assist-uri. A marcat un gol în 5 meciuri şi în Cupa României. Opruţ a înscris 3 goluri în acest sezon în poarta fostei sale echipe, Hermannstadt. A marcat un gol în victoria cu 2-0 din Cupă a lui Dinamo cu Hermannstadt şi a reuşit o “dublă” în victoria cu 2-1 a “câinilor” din campionat.
Raul Opruţ şi-a prelungit contractul cu Dinamo
“Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! ❤️🤍
Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029.
Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club. Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune.
Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo!”, a transmis Dinamo pe Facebook.
- Noua siglă a lui Dinamo pică, după protestul fanilor! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare
- Mihai Stoica l-a făcut praf pe un angajat al FRF: “Nu există aşa ceva”
- Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage
- Decizia anunţată de fanii “câinilor”, după ce s-au revoltat din cauza noii sigle şi nu au intrat la meci!
- Mihai Stoica a anunţat ziua în care FCSB va numi un antrenor: “Gigi îl va convinge”