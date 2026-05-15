Raul Opruţ a semnat! Anunţul despre unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo

Clubul Dinamo a anunţat că Raul Opruţ (28 de ani) şi-a prelungit contractul cu formaţia din Ştefan cel Mare până în vara anului 2029.

Cotat la 1.7 milioane de eureo de către transfermarkt.com, Raul Opruţ e unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo. Opruţ a evoluat în 38 de meciuri în campionat, reuşing 5 goluri şi 2 assist-uri. A marcat un gol în 5 meciuri şi în Cupa României. Opruţ a înscris 3 goluri în acest sezon în poarta fostei sale echipe, Hermannstadt. A marcat un gol în victoria cu 2-0 din Cupă a lui Dinamo cu Hermannstadt şi a reuşit o “dublă” în victoria cu 2-1 a “câinilor” din campionat.

“Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! ❤️🤍

Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029.

Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club. Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune.